Bale proti Čechom a Estóncom nenastúpi, v nominácii Walesu chýba

LONDÝN. Kapitán waleskej futbalovej reprezentácie Gareth Bale bude chýbať svojmu tímu v októbrových zápasoch kvalifikácie MS 2022 na pôde Česka a Estónska.

Podľa trénera Roberta Pagea má krídelník Realu Madrid natrhnutý zadný stehenný sval.

"Je to pre nás citeľná strata, veď Gareth je líder tímu. Zranenia zadného stehenného svalu sa klasifikujú od 1 do 4, a to jeho sa blíži k štvrtému stupňu. Verím však, že sa uzdraví rýchlejšie ako sa predpokladá a že v novembri bude k dispozícii v domácich kvalifikačných súbojoch s Bieloruskom a Belgickom," citovala slová Pagea agentúra AFP.