VIDEO: Rusnák mal prsty pri jedinom góle Seattlu. Hrdinom večera bol Messi

Lionel Messi oslavuje gól.
Lionel Messi oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. sep 2025 o 07:13
ShareTweet0

Inter Miami odplatil Seattlu prehru spred dvoch týždňov z finále Ligového pohára.

MIAMI. Argentínsky futbalista Lionel Messi pomohol v zámorskej MLS gólom a asistenciou k víťazstvu Interu Miami nad Seattle Sounders 3:1.

Jeho tím tak odplatil súperovi prehru spred dvoch týždňov z finále Ligového pohára (0:3).

Slovenský stredopoliar Albert Rusnák nastúpil za hostí od druhého polčasu a mal prsty v jedinom góle Sounders.

Messi najprv v 12. minúte pripravil gól spoluhráčovi Jordimu Albovi a v 41. minúte si spoluprácu vymenili, španielsky obranca našiel 38-ročného útočníka v päťke a ten zvýšil na 2:0 pre domácich. Po prestávke pridal tretí zásah Interu hlavou Ian Fray.

Seattle už len skorigoval prehru zásluhou Obeda Vargasa, keď si druhú asistenciu pri jeho góle pripísal striedajúci Rusnák.

VIDEO: Zostrih zápasu Miami - Seattle

Interu stále chýbal uruguajský útočník Luis Suarez, ktorý si odpykáva trest za pľuvanec na funkcionára Seattlu vo finále Ligového pohára.

Inter sa posunul na piate miesto v tabuľke Východnej konferencie, Seattle figuruje na západe na štvrtej priečke.

Tabuľka MLS

MLS

    Lionel Messi oslavuje gól.
    Lionel Messi oslavuje gól.
    VIDEO: Rusnák mal prsty pri jedinom góle Seattlu. Hrdinom večera bol Messi
    dnes 07:13
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»MLS»VIDEO: Rusnák mal prsty pri jedinom góle Seattlu. Hrdinom večera bol Messi