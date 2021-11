Gruzínci šokovali Švédov, Rusi zničili Cyprus šiestimi gólmi

BRATISLAVA. Ruskí futbaloví reprezentanti rozdrvili vo štvrtkovom zápase kvalifikácie MS 2022 doma Cyprus 6:0 a posilnili si šance na priamy postup do Kataru.

Lídri B-skupiny Švédi sa predstavili na ihrisku Gruzínska a potrebovali vyhrať, aby si udržali čo najlepšiu pozíciu pred záverečným šlágrom s druhým Španielskom.

V prvom polčase v Batumi si vypracovali niekoľko veľkých šancí, ale trikrát Zlatan Ibrahimovič, Victor Lindelöf i Alexander Isak si vylámali zuby na brankárovi Giorgim Loriovi.

Favorit pykal po hodine hry, keď sa v skrumáži pred bránkou najlepšie zorientoval Chviča Kvaracchelia a dorazil loptu do siete - 1:0. Švédi sa ihneď po góle snažili o vyrovnanie, no už sa nedostávali do šancí. V 77. minúte inkasovali druhý gól od Kvaraccheliu.