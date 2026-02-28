Duel medzi Lobotkom a Suslovom rozhodla belgická hviezda. Darilo sa aj zverencom Fabregasa

Belgický futbalista Romelu Lukaku rozhodol v závere stretnutia 27. kola talianskej Serie A o víťazstve Neapola na pôde Hellasu Verona 2:1.
Slovenský reprezentant v službách SSC Stanislav Lobotka hral do 73. minúty. Jeho krajan Tomáš Suslov, ktorý len minulý týždeň nastúpil po zranení na prvý zápas v sezóne, odohral za Veronu záverečných niečo vyše 25 minút.
Na gól Rasmusa Höjlunda z druhej minúty odpovedal v druhom polčase stredopoliar domácich Jean-Daniel Akpa Akpro. Všetko nasvedčovalo tomu, že „Partenopei“ nedokážu zvíťaziť v treťom dueli za sebou.
Hrdinom hostí sa napokon po poslednej akcii zápasu stal Lukaku. Neapol je tretí, pričom dvojica milánskych klubov na čele AC a Inter má aktuálne k dobru jeden zápas.
Como zvíťazilo nad US Lecce 3:1. Zverenci Cesca Fabregasa od 13. minúty prehrávali, no ešte do prestávky dokázali otočiť vývoj stretnutia.
Como sa naďalej drží v bojoch o miestenku v Lige majstrov, pričom aktuálne je na 5. mieste. Lecce je s 24 bodmi v zóne zostupu.
Serie A - 27. kolo:
Hellas Verona - SSC Neapol 1:2 (0:1)
Góly: 65. Akpa Akpro - 2. Höjlund, 90.+6 Lukaku
/T. Suslov nastúpil v 70. minúte - S. Lobotka hral do 73. minúty/
Calcio Como - US Lecce 3:1 (3:1)
Góly: 18. Douvikas, 35. Rodriguez, 44. Kempf - 13. Coulibaly