Lobotkov Neapol remizoval v šlágri. Proti konkurentovi potvrdil tretie miesto v tabuľke

Futbalisti Neapola remizovali v nedeľnom šlágri 25. kola Serie A s AS Rím 2:2. Domáci v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom tak zvládli priamy súboj o tretie miesto a na Rím majú momentálne náskok tri body.
AS Rím má najlepšiu defenzívu v tejto sezóne ligy, keď v 25 dueloch inkasoval len 16 gólov a dva v jednom dueli naposledy 20. decembra.
Na Štadióne Diega Armanda Maradonu prekonali hosťujúceho gólmana Mileho Svilara najprv Leonardo Spinazzola spoza šestnástky, keď vyrovnal v 40. minúte na 1:1. V druhom polčase zaistil pre svoj tím bod striedajúci Alisson Santos, pre ktorého to bol premiérový duel v najvyššej talianskej súťaži.
Loptu poslal do siete taktiež spoza hranice veľkého vápna. Oba góly hostí, druhý z pokutového kopu, vsietil holandský kanonier Donyell Malen.
Sassuolo vyhralo na pôde Udinese 2:1. Zápas otočili v priebehu dvoch minút a v tabuľke sú na desiatom mieste pred Udinese na základe lepšej bilancie vzájomných zápasov. Parma zdolala Veronu 2:1, pričom hostia hrali od 12. minúty v početnej nevýhode, keď bol za stavu 0:1 v ich neprospech vylúčený útočník Gift Orban.
Jeho tím ešte dokázal vyrovnať, nakoniec však prehral a padol na posledné miesto o skóre za Pisu. Parma poskočila v neúplnej tabuľke na dvanáste miesto. Ďalší nedeľný duel medzi pätnástym Cremonese a šestnástym Janovom sa skončil bezgólovou remízou 0:0.
Bologna urobila krok k prekonaniu krízy a na pôde Turína vyhrala 2:1. Hostia zvíťazili len v treťom z ostatných 13 duelov vo všetkých súťažiach, pričom v rámci negatívnej série vypadli aj vo štvrťfinále Talianskeho pohára ako obhajca.
V tabuľke poskočili na ôsme miesto o skóre pred Lazio, ktoré ich vyradilo zo spomínaného Coppa Italia. Turín je štrnásty, o bod za Cagliari.
Serie A - 25. kolo:
SSC Neapol - AS Rím 2:2 (1:1)
Góly: 40. Spinazzola, 82. Santos - 7. a 71. Malen (z 11 m)
/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/
FC Turín - FC Bologna 1:2 (0:0)
Góly: 62. Vlašič - 49. Moro, 70. Castro
US Cremonese - FC Janov 0:0
Parma Calcio - Hellas Verona 2:1 (1:1)
Góly: 4. Bernabe, 90.+3. Pellegrino - 43. Harroui (z 11 m). ČK: 12. Orban (Verona)
Udinese Calcio - Sassuolo Calcio 1:2 (1:0)
Góly: 10. Solet - 56. Lauriente, 58. Pinamonti