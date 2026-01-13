VIDEO: Dortmund si udržal náskok pred prenasledovateľmi. Stuttgart zvládol drámu

Futbalisti Borussie Dortmund zdolali v 17. kole nemeckej Bundesligy Werder Brémy 3:0 a upevnili si druhé miesto v tabuľke.
Na vedúci Bayern Mníchov, ktorý odohral o zápas menej, strácajú osem bodov.
VfB Stuttgart zvíťazil nad Eintrachtom Frankfurt 3:2 a s 32 bodmi sa posunul na tretiu priečku.
O triumfe Stuttgartu rozhodol v 87. minúte Dán Nikolas Nartey. Duel medzi Hamburgerom SV a Bayerom Leverkusen z bezpečnostných dôvodov odložili. -
Bundesliga - 17. kolo
Borussia Dortmund - Werder Brémy 3:0 (1:0)
Góly: 11. Schlotterbeck, 75. Sabitzer, 83. Guirassy
FSV Mainz - 1. FC Heidenheim 2:1 (1:0)
Góly: 30. Widmer, 49. Amiri - 60. Schimmer
VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 3:2 (2:1)
Góly: 27. Demirovič, 36. Undav, 87. Nartey - 5. Kristensen, 80. Amaimouni Echghouyab