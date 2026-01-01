VIDEO: Liverpool stratil body v zápase s nováčikom. Na domácom štadióne ani neskóroval

Momentka zo zápasu Premier League medzi Liverpoolom a Leedsom.
Momentka zo zápasu Premier League medzi Liverpoolom a Leedsom. (Autor: TASR/AP)
1. jan 2026 o 20:27
Crystal Palace remizoval s Fulhamom.

Futbalisti FC Liverpool remizovali v zápase 19. kola Premier League na domácom trávniku s Leedsom United 0:0.

Hostia tak ťahajú v PL sériu šiestich zápasov bez prehry a zverencom Arneho Slota preťali trojzápasovú víťaznú šnúru v súťaži.

VIDEO: Veľká šanca Liverpoolu

Deľbu bodov priniesol aj duel medzi Crystal Palace a Fulhamom. V 39. minúte poslal „orlov“ do vedenia svojím ôsmim presným zásahom v aktuálnom ročníku PL Jean-Philippe Mateta, ale v 80. minúte vyrovnal na konečných 1:1 Tom Cairney, ktorý si otvoril strelecký účet v sezóne.

Víťazná séria „chalupárov“ v PL sa zastavila na troch zápasoch, zatiaľ čo domáci bodovali po predošlých troch prehrách.

Premier League - 19. kolo:

Liverpool - Leeds 0:0 (0:0)

Crystal Palace - Fulham 1:1 (1:0)

Góly: 39. Mateta - 80. Cairney

Tabuľka Premier League

Premier League

    dnes 20:27
