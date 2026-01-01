VIDEO: Liverpool stratil body v zápase s nováčikom. Na domácom štadióne ani neskóroval

Futbalisti FC Liverpool remizovali v zápase 19. kola Premier League na domácom trávniku s Leedsom United 0:0.
Hostia tak ťahajú v PL sériu šiestich zápasov bez prehry a zverencom Arneho Slota preťali trojzápasovú víťaznú šnúru v súťaži.
VIDEO: Veľká šanca Liverpoolu
Deľbu bodov priniesol aj duel medzi Crystal Palace a Fulhamom. V 39. minúte poslal „orlov“ do vedenia svojím ôsmim presným zásahom v aktuálnom ročníku PL Jean-Philippe Mateta, ale v 80. minúte vyrovnal na konečných 1:1 Tom Cairney, ktorý si otvoril strelecký účet v sezóne.
Víťazná séria „chalupárov“ v PL sa zastavila na troch zápasoch, zatiaľ čo domáci bodovali po predošlých troch prehrách.
Premier League - 19. kolo:
Liverpool - Leeds 0:0 (0:0)
Crystal Palace - Fulham 1:1 (1:0)
Góly: 39. Mateta - 80. Cairney