VIDEO: Letná posila ukázala svoju genialitu. Parádnou strelou rozhodla o postupe Citizens

Manchester City si v stredu doma bez problémov zabezpečil postup do semifinále Ligového pohára Carabao Cup, keď zdolal Brentford 2:0.
Skóre otvoril nádherným gólom Rayan Cherki a víťazstvo domácich spečatil tečovanou strelou Savinho.
Pep Guardiola urobil sedem zmien v zostave City oproti tímu, ktorý v nedeľu vyhral na ihrisku Crystal Palace 3:0, no domáci nemali s Brentfordom, ktorý smerom dopredu ponúkol len minimum, výraznejšie problémy.
Po pomalšom úvode v neutíchajúcom daždi si City začalo vytvárať šance. Cherki najprv potiahol strelu vedľa brány a ďalší pokus mu brankár vyrazil, zatiaľ čo Oscar Bobb zahodil sľubnú príležitosť po tom, čo sa preštrikoval do pokutového územia.
Jeho slabý pokus mieril priamo na brankára a Bobb v 19. minúte pre zranenie skončil, keď ho nahradil Phil Foden. Aj ten však ku koncu zápasu uvoľnil miesto 19-ročnému Charliemu Grayovi, ktorý si tak odkrútil svoj debut v seniorskom tíme City.
Mathias Jensen z Brentfordu donútil brankára City Jamesa Trafforda k zákroku po priamom kope, čo bola v prvom polčase prakticky jediná vážnejšia hrozba hostí. V 32. minúte potom Cherki otvoril skóre.
Po rohovom kope City síce obrana Brentfordu loptu odvrátila, no tá sa dostala k Cherkimu pred šestnástkou. Ten si ju spracoval hrudníkom, posunul na pravú nohu a nechytateľnou strelou ju poslal do vzdialeného horného rohu brány.
VIDEO: Gól Rayana Cherkiho
Cherki následne predviedol „robotickú“ oslavu Erlinga Haalanda a potom sa išiel pozdraviť s usmiatym nórskym útočníkom, ktorého Guardiola šetril na lavičke.
Definitívnu pečať pod víťazstvo dal City v 67. minúte, keď Savinho prenikol do pokutového územia a jeho strela sa nešťastne odrazila od Kristoffera Ajera, čo spôsobilo, že lopta oblúkom preletela ponad brankára.
V druhom dnešnom štvrťfinále uspel Newcastle United, ktorý zdolal Fulham 2:1. O víťazstve domácich rozhodol v druhej nadstavenej minúte Lewis Miley.
Carabao Cup - štvrťfinále:
Newcastle United - Fulham FC 2:1 (1:1)
Góly: 10. Wissa, 90+2. Miley – 16. Lukič
Manchester City – Brentford FC 2:0 (1:0)
Góly: 32. Cherki, 67. Savinho