VIDEO: Letná posila ukázala svoju genialitu. Parádnou strelou rozhodla o postupe Citizens

Vľavo Savinho a Phil Foden oslavujú gól.
Vľavo Savinho a Phil Foden oslavujú gól. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, REUTERS|17. dec 2025 o 22:54
Tréner Pep Guardiola spravil v základnej zostave sedem zmien.

Manchester City si v stredu doma bez problémov zabezpečil postup do semifinále Ligového pohára Carabao Cup, keď zdolal Brentford 2:0.

Skóre otvoril nádherným gólom Rayan Cherki a víťazstvo domácich spečatil tečovanou strelou Savinho.

Pep Guardiola urobil sedem zmien v zostave City oproti tímu, ktorý v nedeľu vyhral na ihrisku Crystal Palace 3:0, no domáci nemali s Brentfordom, ktorý smerom dopredu ponúkol len minimum, výraznejšie problémy.

Po pomalšom úvode v neutíchajúcom daždi si City začalo vytvárať šance. Cherki najprv potiahol strelu vedľa brány a ďalší pokus mu brankár vyrazil, zatiaľ čo Oscar Bobb zahodil sľubnú príležitosť po tom, čo sa preštrikoval do pokutového územia.

Jeho slabý pokus mieril priamo na brankára a Bobb v 19. minúte pre zranenie skončil, keď ho nahradil Phil Foden. Aj ten však ku koncu zápasu uvoľnil miesto 19-ročnému Charliemu Grayovi, ktorý si tak odkrútil svoj debut v seniorskom tíme City.

Mathias Jensen z Brentfordu donútil brankára City Jamesa Trafforda k zákroku po priamom kope, čo bola v prvom polčase prakticky jediná vážnejšia hrozba hostí. V 32. minúte potom Cherki otvoril skóre.

Po rohovom kope City síce obrana Brentfordu loptu odvrátila, no tá sa dostala k Cherkimu pred šestnástkou. Ten si ju spracoval hrudníkom, posunul na pravú nohu a nechytateľnou strelou ju poslal do vzdialeného horného rohu brány.

VIDEO: Gól Rayana Cherkiho

Cherki následne predviedol „robotickú“ oslavu Erlinga Haalanda a potom sa išiel pozdraviť s usmiatym nórskym útočníkom, ktorého Guardiola šetril na lavičke.

Definitívnu pečať pod víťazstvo dal City v 67. minúte, keď Savinho prenikol do pokutového územia a jeho strela sa nešťastne odrazila od Kristoffera Ajera, čo spôsobilo, že lopta oblúkom preletela ponad brankára.

V druhom dnešnom štvrťfinále uspel Newcastle United, ktorý zdolal Fulham 2:1. O víťazstve domácich rozhodol v druhej nadstavenej minúte Lewis Miley.

Carabao Cup - štvrťfinále:

Newcastle United - Fulham FC 2:1 (1:1)

Góly: 10. Wissa, 90+2. Miley – 16. Lukič

Manchester City – Brentford FC 2:0 (1:0)

Góly: 32. Cherki, 67. Savinho

