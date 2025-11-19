Futbalisti USA pokračujú vo víťaznom ťažení, v príprave deklasovali Uruguaj

Mexiko prehralo s Paraguajom.

NEW YORK. Futbalisti USA zvíťazili v nočnom prípravnom zápase nad Uruguajom vysoko 5:1 a svoju víťaznú sériu natiahli už na päť duelov.

V ďalších stretnutiach vyhrala Kolumbia nad Austráliou 3:0 a Kanada si poradila s Venezuelou 2:0.

Z trojice organizátorov budúcoročných MS neuspelo iba Mexiko, ktoré prehralo s Paraguajom 1:2.

prípravné zápasy - streda, 19. november:

USA - Uruguaj 5:1 (4:1)

Góly: 17. Berhalter, 20. a 31. Freeman, 42. Luna, 68. Tessmann - 45.+1 de Arrascaeta, ČK: 64. Betancur (Uruguaj)

Kolumbia - Austrália 3:0 (0:0)

Góly: 76. Rodriguez (z 11m), 89. Diaz, 90.+3 Lerma

Ekvádor - Nový Zéland 2:0 (0:0)

Góly: 50. Angulo, 83. Campana

Mexiko - Paraguaj 1:2 (0:0)

Góly: 54. Jimenez (z 11m) - 51. Sanabria, 56. Bobadilla

Kanada - Venezuela 2:0 (1:0)

Góly: 23. Kone, 82. David, ČK: 60. Kone - 57. Martinez

