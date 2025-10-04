Martinez spustil gólostroj. Inter Miláno na domácej pôde deklasoval nováčika

RÍM. Futbalisti Lazia Rím zaznamenali prvú remízu v tejto sezóne talianskej Serie A, v sobotnom zápase 6. kola hrali na domácej pôde s hráčmi FC Turín nerozhodne 3:3.
V dramatickom závere poslal hostí do vedenia Guinejčan Saul Coco, ale v 12. minúte nadstavenia zariadil deľbu bodov Danilo Cataldi z pokutového kopu.
Tretíkrát za sebou sa z víťazstva tešili hráči Interu Milánu, ktorí si na San Sire poradili s nováčikom Cremonese 4:1.
Na streleckú listinu domácich sa zapísala štvorica kapitán Lautaro Martinez, Ange-Yoan Bonny, Federico Dimarco a Nicolo Barella. Francúzsky útočník Bonny zaznamenal aj tri asistencie.
Serie A - 6. kolo:
Lazio Rím - FC Turín 3:3 (2:1)
Góly: 24. a 40. Cancellieri, 90.+12 Cataldi - 16. Simeone, 73. Adams, 90.+2 Coco
Parma Calcio - US Lecce 0:1 (0:1)
Gól: 38. Sottil
Inter Miláno - US Cremonese 4:1 (2:0)
Góly: 6. Martinez, 38. Bonny, 55. Dimarco, 57. Barella - 87. Bonazzoli