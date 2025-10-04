Martinez spustil gólostroj. Inter Miláno na domácej pôde deklasoval nováčika

Futbalisti Interu oslavujú gól
Futbalisti Interu oslavujú gól (Autor: TASR/AP)
TASR|4. okt 2025 o 20:31
ShareTweet0

Inter triumfoval tretíkrát za sebou.

RÍM. Futbalisti Lazia Rím zaznamenali prvú remízu v tejto sezóne talianskej Serie A, v sobotnom zápase 6. kola hrali na domácej pôde s hráčmi FC Turín nerozhodne 3:3.

V dramatickom závere poslal hostí do vedenia Guinejčan Saul Coco, ale v 12. minúte nadstavenia zariadil deľbu bodov Danilo Cataldi z pokutového kopu.

Tretíkrát za sebou sa z víťazstva tešili hráči Interu Milánu, ktorí si na San Sire poradili s nováčikom Cremonese 4:1.

Na streleckú listinu domácich sa zapísala štvorica kapitán Lautaro Martinez, Ange-Yoan Bonny, Federico Dimarco a Nicolo Barella. Francúzsky útočník Bonny zaznamenal aj tri asistencie.

Serie A - 6. kolo:

Lazio Rím - FC Turín 3:3 (2:1)

Góly: 24. a 40. Cancellieri, 90.+12 Cataldi - 16. Simeone, 73. Adams, 90.+2 Coco

Parma Calcio - US Lecce 0:1 (0:1)

Gól: 38. Sottil

Inter Miláno - US Cremonese 4:1 (2:0)

Góly: 6. Martinez, 38. Bonny, 55. Dimarco, 57. Barella - 87. Bonazzoli

Tabuľka Serie A

Serie A

    Futbalisti Interu oslavujú gól
    Futbalisti Interu oslavujú gól
    Martinez spustil gólostroj. Inter Miláno na domácej pôde deklasoval nováčika
    dnes 20:31
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Martinez spustil gólostroj. Inter Miláno na domácej pôde deklasoval nováčika