Súboj Slovákov dopadol lepšie pre majstra. Neapol strelil gól až v závere

Neapol oslavuje gól.
Neapol oslavuje gól. (Autor: TASR/ANSA)
TASR|30. aug 2025 o 23:01
ShareTweet0

Z tesnej výhry sa teší aj AS Rím.

RÍM. Futbalisti Atalanty Bergamo sa ani vo svojom druhom zápase novej sezóny talianskej Serie A nedočkali triumfu.

Tretí tím uplynulého ročníka remizoval v sobotu v Parme 1:1 a na konte má dve remízy.

Futbalisti úradujúceho talianskeho šampióna SSC Neapol si udržali v Serie A stopercentnú bilanciu.

Nechýbalo však veľa, aby v sobotu v zápase 2. kola proti Cagliari nezabodovali naplno, jediný gól vsietil Frank Anguissa v 95. minúte, pätnásť sekúnd pred koncom avizovaného nadstavenia.

V oboch tímoch odohrali celý duel slovenskí hráči, za Neapol Stanislav Lobotka a za Cagliari Adam Obert.

Neapol väčšinu druhého polčasu dobýval bránku Sardínčanov, no ujala sa až záverečná akcia.

Alessandro Buongiorno poslal center do preplnenej šestnástky, lopta prešla k Anguissovi a kamerunský stredopoliar nezaváhal.

Serie A - 2. kolo

AC Parma - Atalanta Bergamo 1:1 (0:0)

Góly: 85. Cutrone – 79. Pašalič

FC Bologna - Calcio Como 1:0 (0:0)

Gól: 59. Orsolini

SSC Neapol - Cagliari Calcio 1:0 (0:0)

Gól: 90.+5. Anguissa

/S. Lobotka odohral celé stretnutie - A. Obert celý duel/

AC Pisa - AS Rím 0:1 (0:0)

Gól: 55. Soule

Tabuľka Serie A

Serie A

    Neapol oslavuje gól.
    Neapol oslavuje gól.
    Súboj Slovákov dopadol lepšie pre majstra. Neapol strelil gól až v závere
    dnes 23:01
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Súboj Slovákov dopadol lepšie pre majstra. Neapol strelil gól až v závere