Súboj Slovákov dopadol lepšie pre majstra. Neapol strelil gól až v závere

RÍM. Futbalisti Atalanty Bergamo sa ani vo svojom druhom zápase novej sezóny talianskej Serie A nedočkali triumfu.
Tretí tím uplynulého ročníka remizoval v sobotu v Parme 1:1 a na konte má dve remízy.
Futbalisti úradujúceho talianskeho šampióna SSC Neapol si udržali v Serie A stopercentnú bilanciu.
Nechýbalo však veľa, aby v sobotu v zápase 2. kola proti Cagliari nezabodovali naplno, jediný gól vsietil Frank Anguissa v 95. minúte, pätnásť sekúnd pred koncom avizovaného nadstavenia.
V oboch tímoch odohrali celý duel slovenskí hráči, za Neapol Stanislav Lobotka a za Cagliari Adam Obert.
Neapol väčšinu druhého polčasu dobýval bránku Sardínčanov, no ujala sa až záverečná akcia.
Alessandro Buongiorno poslal center do preplnenej šestnástky, lopta prešla k Anguissovi a kamerunský stredopoliar nezaváhal.
Serie A - 2. kolo
AC Parma - Atalanta Bergamo 1:1 (0:0)
Góly: 85. Cutrone – 79. Pašalič
FC Bologna - Calcio Como 1:0 (0:0)
Gól: 59. Orsolini
SSC Neapol - Cagliari Calcio 1:0 (0:0)
Gól: 90.+5. Anguissa
/S. Lobotka odohral celé stretnutie - A. Obert celý duel/
AC Pisa - AS Rím 0:1 (0:0)
Gól: 55. Soule