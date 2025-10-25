Girona nedokázala zvíťaziť v súboji o záchranu. Espanyol poskočil do prvej trojky súťaže

Hráči Girony oslavujú gól v sieti súpera.
Hráči Girony oslavujú gól v sieti súpera. (Autor: TASR/AP)
Athletic Bilbao prehral s Getafe 0:1.

MADRID. Futbalisti Girony remizovali v 10. kole španielskej La Ligy s Realom Oviedo 3:3. Domáci otočili z 0:2 na 3:2, no deľbu bodov zariadil v 90+8. minúte David Carmo.

Girona zostala v tabuľke posledná so siedmimi bodmi. Espanyol Barcelona zdolal Elche 1:0 a posunul sa na tretie miesto. Athletic Bilbao prehral s Getafe 0:1.

La Liga - 10. kolo

Athletic Bilbao - Getafe CF 0:1 (0:0)

Gól: 75. Mayoral

Espanyol Barcelona - Elche CF 1:0 (0:0)

Gól: 47. Romero

Girona FC - Real Oviedo 3:3 (0:1)

Góly: 64. a 90. Stuani (oba z 11 m). 83. Unahí – 38. Vinas (z 11 m), 58. Rondon, 90+8. Carmo

Tabuľka La Ligy

La Liga

    dnes 21:07
