VIDEO: Liverpool sa naďalej trápi. V Brightone ho zostrelil anglický veterán

Danny Welbeck oslavuje gól v zápase s Liverpoolom (Autor: TASR/AP)
TASR|21. mar 2026 o 15:51
The Reds nezvíťazili v treťom zápase za sebou.

Futbalisti Liverpoolu prehrali v 31. kole Premier League na pôde Brightonu 1:2 a tretíkrát za sebou stratili body.

„Čajky“ využili nedôrazné bránenie hostí pri centrovaných loptách a dvakrát sa presadil 35-ročný útočník Danny Welbeck.

Zápas v drese „The Reds“ nedohral pre zranenie útočník Hugo Ekitike, ktorý striedal po ôsmich minútach. Po večernom dueli Chelsea na pôde Evertonu môže Liverpool zároveň prísť o priebežné 5. miesto.

Welbeck sa presadil v 14. minúte a na 1:1 vyrovnal ešte pred prestávkou Milos Kerkez. V 56. minúte pridal skúsený Angličan aj svoj dvanásty gól v prebiehajúcej sezóne, ktorým si vytvoril nové ligové maximum.

Zverenci Arneho Slota prehrali desiaty zápas v sezóne, čo sa Liverpoolu naposledy stalo v sezóne 2015/2016.

VIDEO: Víťazný gól Welbecka

Premier League - 31. kolo

Brighton - Liverpool 1:2 (1:1)

Góly: 14. a 56. Welbeck - 30. Kerkez)

