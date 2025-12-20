VIDEO: Mbappé dorovnal rekord Ronalda na vlastné narodeniny. Real nemal žiadne problémy

Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v 17. kole španielskej La Ligy nad FC Sevilla 2:0. V neúplnej tabuľke sú druhí o bod za Barcelonou, ktorá má k dobru nedeľňajší duel proti Villarrealu.
„Biely balet" sa ujal vedenia v 38. minúte, keď sa presadil Jude Bellingham. V závere pridal z pokutového kopu poistku Kylian Mbappé, ktorý si tak dal darček k sobotňajším 27. narodeninám.
Pre francúzskeho kanoniera to bol 59. presný zásah v drese Realu v tomto kalendárnom roku, čím vyrovnal rekordný zápis Portugalčana Cristiana Ronalda.
CeltA Vigo remizovala na pôde Realu Oviedo 0:0 a s 23 bodmi figuruje na 7. mieste. Nováčik je so ziskom 11 bodov predposledný.
VIDEO: Gól Kyliana Mbappého
Levante remizovalo s Realom Sociedad San Sebastian 1:1, bod pre posledný tím tabuľky zachránil v 90+4. minúte Adrian de La Fuente z pokutového kopu.
Osasuna Pamplona zdolala Deportivo Alaves 3:0 aj vďaka dvom gólom Chorváta Anteho Budimira.
La Liga - 17. kolo
Real Madrid - FC Sevilla 2:0 (1:0)
Góly: 38. Bellingham, 86. Mbappe (z 11 m)
ČK: 68. Marcao (Sevilla) po druhej ŽK
Osasuna Pamplona - Deportivo Alaves 3:0 (0:0)
Góly: 72. a 82. Budimir (druhý z 11 m), 90+3. Garcia
UD Levante - Real Sociedad San Sebastian 1:1 (0:1)
Góly: 90+4. De La Fuente (z 11 m) - 45+1. Kubo