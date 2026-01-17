Dortmund rozhodol až v nadstavenom čase. Vavro opäť nehral a Leverkusenu sa nedarí

Emre Can oslavuje rozhodujúci gól.
Emre Can oslavuje rozhodujúci gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. jan 2026 o 17:48
V priebehu 10 minút prišli o vypracovaný náskok.

Futbalisti Borussie Dortmund zvíťazili v 18. kole nemeckej Bundesligy pred svojimi fanúšikmi nad St. Pauli 3:2. Nad hosťami viedli už od 54. minúty 2:0, ale v priebehu 10 minút prišli o vypracovaný náskok.

O zisku troch bodov napokon rozhodol v 90+5. minúte premenený pokutový kop Emreho Cana. V tabuľke tak znížili stratu na vedúci Bayern Mníchov na osem bodov, súper má však duel k dobru. 

Na priebežné tretie miesto sa posunul Hoffenheim, doma zdolal po presnom zásahu Woutera Burgera Bayer Leverkusen 1:0. Wolfsburg zachraňoval proti Heidenheimu bod za remízu 1:1.

Reprezentant Slovenska Denis Vavro zostal v tomto stretnutí len na domácej lavičke náhradníkov.

Bundesliga - 18. kolo

Borussia Dortmund - FC St. Pauli 3:2 (1:0)

Góly: 45+1. Brandt, 54. Adeyemi, 90+5. Can (z 11 m) - 62. Sands, 72. Jones 

VfL Wolfsburg - 1. FC Heidenheim 1:1 (0:1)

Góly: 80. Jenz - 45+1. Beck 

TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1:0 (1:0)

Góly: 9. Burger

1. FC Kolín - FSV Mainz 2:1 (0:1)

Góly: 57. a 85. Ache - 29. Bell 

Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach 0:0

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

