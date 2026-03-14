Dúbravka si štvrtýkrát v sezóne udržal čisté konto. Brighton sa vyšvihol o päť pozícii

Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka zaznamenal štvrté čisté konto v prebiehajúcej sezóne anglickej Premier League.
V sobotňajšom stretnutí 30. kola s Bournemouthom domácim vychytal bezgólovú remízu, keď si pripísal dva úspešné zákroky.
Burnley bodovalo prvýkrát po dvoch zápasoch, ale v tabuľke mu naďalej patrí predposledná 19. priečka. Bournemouth hral nerozhodne štvrtýkrát za sebou a je deviaty.
V ďalšom dueli sa hráči Brightonu tešili z triumfu na pôde Sunderlandu 1:0.
Víťazný gól vsietil v 58. minúte gambijský útočník Yankuba Minteh. Brighton poskočil na desiatu pozíciu, Sunderland klesol na 12. miesto.
Premier League - 30. kolo
Sunderland AFC - FC Brighton 0:1 (0:0)
Gól: 58. Minteh
Burnley FC - AFC Bournemouth 0:0
/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas/