Dúbravka si štvrtýkrát v sezóne udržal čisté konto. Brighton sa vyšvihol o päť pozícii

Martin Dúbravka.
Martin Dúbravka. (Autor: REUTERS)
TASR|14. mar 2026 o 18:11
Burnley bodovalo prvýkrát po dvoch zápasoch.

Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka zaznamenal štvrté čisté konto v prebiehajúcej sezóne anglickej Premier League.

V sobotňajšom stretnutí 30. kola s Bournemouthom domácim vychytal bezgólovú remízu, keď si pripísal dva úspešné zákroky.

Burnley bodovalo prvýkrát po dvoch zápasoch, ale v tabuľke mu naďalej patrí predposledná 19. priečka. Bournemouth hral nerozhodne štvrtýkrát za sebou a je deviaty.

V ďalšom dueli sa hráči Brightonu tešili z triumfu na pôde Sunderlandu 1:0.

Víťazný gól vsietil v 58. minúte gambijský útočník Yankuba Minteh. Brighton poskočil na desiatu pozíciu, Sunderland klesol na 12. miesto.

Premier League - 30. kolo

Sunderland AFC - FC Brighton 0:1 (0:0)

Gól: 58. Minteh

Burnley FC - AFC Bournemouth 0:0

/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas/

    Martin Dúbravka.
    Martin Dúbravka.
    Dúbravka si štvrtýkrát v sezóne udržal čisté konto. Brighton sa vyšvihol o päť pozícii
    dnes 18:11
