Slavia zvládla divokú sedemgólovú prestrelku. Holec inkasoval doma štyri góly

Futbalisti Baníka Ostrava pokračujú v českej najvyššej súťaži v nevyrovnaných výkonoch, v 19. kole prehrali doma s Pardubicami jednoznačne 1:4.
Za Ostravu odchytal celý duel slovenský brankár Dominik Holec a od 72. minúty nastúpil do útoku jeho krajan Jakub Pira.
Prvenstvo v tabuľke a sériu bez prehry si udržala Slavia Praha, v sedemgólovej prestrelke zdolala Jablonec 4:3.
Česká liga - 19. kolo
FC Hradec Králové - FK Mladá Boleslav 1:1 (0:1)
Góly: 64. Pilař (z 11 m) - 43. Vojta
/J. Uhrinčať a S. Dancák odohrali celý zápas, A. Griger hral od 81. minúty - M. Králik odohral celý zápas/
FC Baník Ostrava - FK Pardubice 1:4 (1:2)
Góly: 15. Kričfaluši - 5. Noslin, 27. Tanko, 51. a 90+2. Vecheta
/D. Holec odchytal celý zápas a J. Pira (obaja Ostrava) hral od 72. minúty/
FK Teplice - 1. FC Slovácko 1:0 (0:0)
Gól: 84. Mareček
/M. Riznič odohral celý zápas - F. Vaško a P. Blahút odohrali celý zápas, M. Koscelník hral do 77. minúty
SK Slavia Praha - FK Jablonec 4:3 (2:2)
Góly: 10. Provod, 38. a 71. Chorý (prvý z 11 m), 55. Chaloupek - 34. Tekijaški, 45+2. Zorvan, 57. Jawo
/I. Schranz (Slavia) hral od 87. minúty/