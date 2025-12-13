Slavia zvládla divokú sedemgólovú prestrelku. Holec inkasoval doma štyri góly

Futbalisti Slavie Praha.
Futbalisti Slavie Praha. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. dec 2025 o 20:18
Futbalisti Slavie si upevnili post lídra tabuľky.

Futbalisti Baníka Ostrava pokračujú v českej najvyššej súťaži v nevyrovnaných výkonoch, v 19. kole prehrali doma s Pardubicami jednoznačne 1:4.

Za Ostravu odchytal celý duel slovenský brankár Dominik Holec a od 72. minúty nastúpil do útoku jeho krajan Jakub Pira.

Prvenstvo v tabuľke a sériu bez prehry si udržala Slavia Praha, v sedemgólovej prestrelke zdolala Jablonec 4:3.

Česká liga - 19. kolo

FC Hradec Králové - FK Mladá Boleslav 1:1 (0:1)

Góly: 64. Pilař (z 11 m) - 43. Vojta

/J. Uhrinčať a S. Dancák odohrali celý zápas, A. Griger hral od 81. minúty - M. Králik odohral celý zápas/

FC Baník Ostrava - FK Pardubice 1:4 (1:2)

Góly: 15. Kričfaluši - 5. Noslin, 27. Tanko, 51. a 90+2. Vecheta

/D. Holec odchytal celý zápas a J. Pira (obaja Ostrava) hral od 72. minúty/

FK Teplice - 1. FC Slovácko 1:0 (0:0)

Gól: 84. Mareček

/M. Riznič odohral celý zápas - F. Vaško a P. Blahút odohrali celý zápas, M. Koscelník hral do 77. minúty

SK Slavia Praha - FK Jablonec 4:3 (2:2)

Góly: 10. Provod, 38. a 71. Chorý (prvý z 11 m), 55. Chaloupek - 34. Tekijaški, 45+2. Zorvan, 57. Jawo

/I. Schranz (Slavia) hral od 87. minúty/

Tabuľka Chance ligy

Česko

    dnes 20:18
