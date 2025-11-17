Futbalový trpaslík ladí formu na MS. Prehru Egypta odvrátil futbalista Manchestru City

BRATISLAVA. Futbalisti Egypta remizovali v pondelkovom prípravnom stretnutí na neutrálnej pôde v Dubaji s Kapverdami 1:1.
V dueli dvoch afrických tímov, ktoré si už zaistili miestenku na budúcoročné MS v USA, Kanade a Mexiku, otvorili skóre reprezentanti ostrovnej krajiny zásluhou Garryho Rodriguesa v 7. minúte.
„Faraóni“ vyrovnali po zmene strán gólom útočníka Manchestru City Omara Marmousha.
Vozinha, bývalý brankár AS Trenčín, nedostal šancu v zostave Kapverd a zápas sledoval z lavičky náhradníkov.
V ďalšom prípravnom zápase si domáci Fíni poradili v Tampere s Andorrou hladko 4:0.
Za „Suomi“ chytal bratislavský rodák Lukáš Hrádecký, hostia však nevyslali do priestoru jeho brány ani jednu strelu.
Prípravné zápasy:
Egypt - Kapverdy 1:1 (0:1)
Góly: 57. Marmoush - 7. Rodrigues
Katar - Zimbabwe 1:2 (1:1)
Góly: 9. Gouda - 24. Garananga, 74. Antonio
Fínsko - Andorra 4:0 (2:0)
Góly: 18. Antman, 26. Pukki, 68. Pyyhtiä, 90.+3 Walta