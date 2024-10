ONLINE: Ukrajina - Česko dnes, Liga národov LIVE (B-divízia, skupina 1)

Úvodní sestavy: Ukrajina: Trubin – Konoplja, Talověrov, Zabarnyj, Matvijenko – Stěpaněnko (C) – Huculjak, Sudakov, Šaparenko, Mudryk – Dovbyk. Náhradníci: Buščan – Mychajličenko, Svatok, Jaremčuk, Kaljužnij, Bujalskij, Nazarenko, Vanat, Zubkov, Tymčyk, Kryskiv. Trenér: Sergej Rebrov Česko: Kovář – Vitík, Krejčí, Bořil – Coufal, Souček (C), Červ, Provod – Černý, Šulc – Chorý. Náhradníci: Kinský, Jedlička – Zmrzlý, Kliment, Hložek, Hranáč, Kuchta, Kušej, Čvančara, Kalvach, Lingr, Král. Trenér: Ivan Hašek Rozhodčí: Cuadra – Porras Ayuso, Prieto (vš. Španělsko).

Ukrajina Ukrajinci rozehráli Ligu národů dvěma zápasy v Praze. Ten první s Albánií totiž odehráli v letenské epet Areně, kde ale ve druhém poločase neudrželi vedení po brance Konopljy a prohráli 1:2. O ukrajinské prohře s Českem už byla řeč, doplňme tak ještě, že branky týmu Sergeje Rebrova stříleli Vladyslav Vanat a Georgij Sudakov. První výhry i vůbec úvodního bodového zisku se tak Ukrajinci dočkali až na tomto reprezentačním srazu, když v Poznani zdolali Gruzii 1:0 brankou Mychajla Mudryka z 35. minuty. Ukrajinci jsou oslabeni nesrovnatelně více. Především ze zdravotních důvodů chybí brankář Lunin, obránce Mykolenko, záložníci Stěpaněnko, Cygankov, Zinčenko nebo Malinovskyj a útočníci Sikan a Jarmolenko. Na druhou stranu do týmu se vrátil hvězdný útočník Dovbyk, jenž loni vystřílel Gironě Ligu mistrů a nyní již hraje za AS Řím.

Česko Češi do letošní Ligy národů vstoupili prohrou 1:4 v Gruzii po velmi bídném výkonu, když po hodině hry prohrávali dokonce o čtyři branky, až v závěru pak povedenou ranou korigoval skóre Lukáš Kalvach. Poté v dramatickém souboji v Edenu porazili Ukrajinu 3:2, když k výhře přispěl dvěma góly Pavel Šulc a penaltu na 3:1 proměnil Tomáš Souček. Ukrajinci poté brzy snížili, ovšem vyrovnat už se jim nepovedlo. Na páteční zápas s Albánií se český tým přesunul na Letnou, kde se s tímto soupeřem střetl už potřetí od léta 2021 a přesvědčivým výkonem dokráčel k výhře 2:0 díky dvěma brankám Tomáše Chorého. Trenér Hašek po vzájemné dohodě nevzal na tento sraz Patrika Schicka, k dispozici už je ale Ladislav Krejčí, jenž proti Albánii absentoval kvůli žlutým kartám.

