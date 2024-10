Krásný pondělní večer z Mnichova!Pomalu a jistě se nám blíží konec říjnového reprezentačního bloku, ale k zhlédnutí bude ještě jeden velký šlágr. Ve 20:45 v rámci Ligy A přivítá Německo v Allianz Areně v atraktivní bitvě Nizozemsko.zažilo poměrně dost zajímavé uplynulé měsíce, které zejména vyšperkovalo domácí Mistrovství Evropy. Na něm Němci nedopadli ovšem dle nejlepších představ, když ve čtvrtfinále nestačili po prodloužení na pozdější mistra Španělsko. Od nové sezóny svěřenci kouče Juliana Nagelsmanna musí soustředit své síly na Ligu národní, v níž nastupují v elitní skupině. Zatím jim patří po třech odehraných utkání na první pozici se sedmi body. Doma jednoznačně Německo porazilo 5:0 Maďary a o pár dní později remízoval v Nizozemsku 2:2. Naposledy v pátek zajelo na velice horkou půdu Bosny a Hercegoviny, kde získalo tři body za výhru 2:1. Teď jde soustředěnost do Mnichova, protože tam proběhně atraktivní odveta s Nizozemci.mohlo být rozhodně spokojeno s vrcholem minulého ročníku, kterým bylo EURO právě v Německu. Zde Nizozemci proklouzli s porcí štěstí do vyřazovacích bojů, kde nakonec jejich cesta skončila v semifinále proti Anglii. Ronald Koeman ovšem musel své borce motivovat do nové sezóny, v níž startují v Lize národů A a rozhodně to ve skupině nemají lehké. Patří jim sice druhá pozice s pěti body, ale s postupem to ještě rozhodně jednoduché mít nebudou. Nizozemsko na úvod těchto klání porazilo vysoko 5:2 Bosnu, aby o pár dní později uhrálo plichtu 2:2 s Němci. K remízovému utkání došlo i naposledy, když hrálo na těžkém trávníku Maďarska a zde ve finále za bod mohou být vděční. Momentálně je čeká velký šlagr proti Německu, jenž budou chtít bodově zvládnout.Statistika vzájemných zápasů v letošním roce je obohacena o dva souboje. V rámci přípravy vyhrálo Německo na domácím hřišti 2:1 a o pár měsícu později v Nizozemsku oba týmy odcházely s bodem.Kdo ovládne třetí střetnutí v roce 2024?