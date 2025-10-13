Čierna Hora si napravila chuť po fiasku s Faerskými ostrovmi, víťazný gól dal hráč DAC

Fotka zo zápasu Čierna Hora - Lichtenštajnsko. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|13. okt 2025 o 20:06
Víťazstvo si v prípravnom zápase pripísal aj Uruguaj.

BRATISLAVA. Futbalisti Uruguaja zvíťazili v pondelňajšom prípravnom stretnutí nad Uzbekistanom 2:1.

Duel sa hral na neutrálnej pôde v malajzijskej metropole Kuala Lumpur.

Čierna Hora otočila zápas s Lichtenštajnskom a vyhrala takisto 2:1. Víťazný gól Balkáncov strelil v 87. minúte útočník Dunajskej Stredy Viktor Djukanovič.

Čierna Hora si tak aspoň čiastočne napravila chuť, keď v poslednom zápase v rámci kvalifikácie MS utrpela prehru na Faerských ostrovoch 0:4.

Prípravné zápasy - 13. október:

Uzbekistan - Uruguaj 1:2 (0:0)

Góly: 82. Džijanov - 51. Torres, 60. Sanabria

Čierna Hora - Lichtenštajnsko 2:1 (0:1)

Góly: 74. Osmajič, 87. Djukanovič - 27. Sele

