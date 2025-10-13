Čierna Hora si napravila chuť po fiasku s Faerskými ostrovmi, víťazný gól dal hráč DAC

BRATISLAVA. Futbalisti Uruguaja zvíťazili v pondelňajšom prípravnom stretnutí nad Uzbekistanom 2:1.
Duel sa hral na neutrálnej pôde v malajzijskej metropole Kuala Lumpur.
Čierna Hora otočila zápas s Lichtenštajnskom a vyhrala takisto 2:1. Víťazný gól Balkáncov strelil v 87. minúte útočník Dunajskej Stredy Viktor Djukanovič.
Čierna Hora si tak aspoň čiastočne napravila chuť, keď v poslednom zápase v rámci kvalifikácie MS utrpela prehru na Faerských ostrovoch 0:4.
Prípravné zápasy - 13. október:
Uzbekistan - Uruguaj 1:2 (0:0)
Góly: 82. Džijanov - 51. Torres, 60. Sanabria
Čierna Hora - Lichtenštajnsko 2:1 (0:1)
Góly: 74. Osmajič, 87. Djukanovič - 27. Sele