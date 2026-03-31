Lotyšsko a Luxembursko zvládli úlohy favoritov. Udržali sa v C-divízii Ligy národov

Futbalisti Luxemburska (Autor: TASR/AP)
TASR|31. mar 2026 o 20:27
Obe mužstvá vyhrali domáce odvety.

Futbalisti Lotyšska a Luxemburska sa udržali v C-divízii Ligy národov. V utorok zopakovali v domácich odvetách baráže o účasť v „céčku“ víťazstvá z prvého zápasu.

Lotyšsko zvíťazilo v Rige podobne ako v dueli na pôde Gibraltáru 1:0. Hráči Luxemburska zdolali oslabenú Maltu 3:0 a nadviazali na výhru 2:0.

Luxembursko poputuje do 4. skupiny k Islandu, Bulharsku a Estónsku. Lotyši doplnia v druhej skupine Čiernu Horu, Arménsko a Cyprus.

Liga národov - baráž o účasť v C-divízii (odvety):

Lotyšsko - Gibraltár 1:0 (0:0)

Góly: 90+3. Černomordijs

/prvý zápas: 1:0, Lotyšsko sa udržalo v C-divízii/

Luxembursko - Malta 3:0 (1:0)

Góly: 20. V. Thill, 51. Sinani, 70. De Sousa, ČK: 64. Mbong (Malta) po druhej ŽK

/prvý zápas: 2:0, Luxembursko sa udržalo v C-divízii/

