Stuttgart zvládol prestrelku s Augsburgom, Freiburg zlomil čiernu sériu

BERLÍN. Futbalisti SC Freiburg zvíťazili v nedeľňajšom stretnutí 10. kola nemeckej Bundesligy nad FC St. Pauli 2:1 a ukončili päťzápasové čakanie na ligovú výhru.
S trinástimi bodmi figurujú na 10. mieste tabuľky. Hostia, ktorí prehrali siedmy ligový duel v sérii, majú o šesť menej a sú na 16. priečke.
Stuttgart zvíťazil nad Augsburgom 3:2 a posunuli sa na štvrté miesto. Dva góly strelil nemecký útočník Deniz Undav. Siedmy Frankfurt zdolal sedemnásty Mainz 1:0 gólom Ricu Doana z 81. minúty.
Bundesliga - 10. kolo:
Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 1:0 (0:0)
Gól: 81. Doan
SC Freiburg - FC St. Pauli 2:1 (1:0)
Góly: 40. Suzuki, 50. Eggestein - 69. Oppie
VfB Stuttgart - FC Augsburg 3:2 (2:2)
Góly: 39. a 80. Undav, 18. Mittelstadt (z 11 m) - 8. Rieder, 26. Massengo