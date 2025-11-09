Stuttgart zvládol prestrelku s Augsburgom, Freiburg zlomil čiernu sériu

TASR|9. nov 2025 o 23:17
Freiburg ukončil päťzápasové čakanie na výhru.

BERLÍN. Futbalisti SC Freiburg zvíťazili v nedeľňajšom stretnutí 10. kola nemeckej Bundesligy nad FC St. Pauli 2:1 a ukončili päťzápasové čakanie na ligovú výhru.

S trinástimi bodmi figurujú na 10. mieste tabuľky. Hostia, ktorí prehrali siedmy ligový duel v sérii, majú o šesť menej a sú na 16. priečke.

Stuttgart zvíťazil nad Augsburgom 3:2 a posunuli sa na štvrté miesto. Dva góly strelil nemecký útočník Deniz Undav. Siedmy Frankfurt zdolal sedemnásty Mainz 1:0 gólom Ricu Doana z 81. minúty.

Bundesliga - 10. kolo:

Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 1:0 (0:0)

Gól: 81. Doan

SC Freiburg - FC St. Pauli 2:1 (1:0)

Góly: 40. Suzuki, 50. Eggestein - 69. Oppie

VfB Stuttgart - FC Augsburg 3:2 (2:2)

Góly: 39. a 80. Undav, 18. Mittelstadt (z 11 m) - 8. Rieder, 26. Massengo

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

