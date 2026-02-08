Lecce poslalo Fiorentinu do pásma zostupu. V Bologni bolo viac červených kariet ako gólov

Lecce oslavuje gól.
Lecce oslavuje gól. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
8. feb 2026 o 17:15
Lecce vyhralo prvýkrát po ôsmich zápasoch.

Futbalisti Parmy vyhrali v nedeľnom zápase 24. kola Serie A na pôde Bologne 1:0.

Triumf v dueli, ktorý dohrávalo 20 hráčov po vylúčeniach domáceho Tommasoa Pobegu a hosťujúceho Mariana Troila, im zariadil v nadstavení stredopoliar Christian Ordonez.

Pre jeho tím to bola prvá výhra po štyroch dueloch a v neúplnej tabuľke poskočil na 14. miesto, Bologna je desiata.

Prvú výhru po ôsmich zápasoch zaznamenalo Lecce, ktoré zdolalo Udinese 2:1, triumfovalo po takmer dvoch mesiacoch a zvýšilo náskok na pásmo zostupu na tri body. Udinese je v neúplnej tabuľke deviate.

Serie A - 24. kolo

US Lecce - Udinese Calcio 2:1 (1:1)

Góly: 5. Gandelman, 90. Banda - 26. Solet (z 11 m)

FC Bologna - Parma Calcio 0:1 (0:0)

Gól: 90.+5. Ordonez

ČK: 18. Pobega - 79. Troilo (po 2. ŽK)

Tabuľka Serie A

Serie A

    dnes 17:15
