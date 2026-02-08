Lecce poslalo Fiorentinu do pásma zostupu. V Bologni bolo viac červených kariet ako gólov

Futbalisti Parmy vyhrali v nedeľnom zápase 24. kola Serie A na pôde Bologne 1:0.
Triumf v dueli, ktorý dohrávalo 20 hráčov po vylúčeniach domáceho Tommasoa Pobegu a hosťujúceho Mariana Troila, im zariadil v nadstavení stredopoliar Christian Ordonez.
Pre jeho tím to bola prvá výhra po štyroch dueloch a v neúplnej tabuľke poskočil na 14. miesto, Bologna je desiata.
Prvú výhru po ôsmich zápasoch zaznamenalo Lecce, ktoré zdolalo Udinese 2:1, triumfovalo po takmer dvoch mesiacoch a zvýšilo náskok na pásmo zostupu na tri body. Udinese je v neúplnej tabuľke deviate.
Serie A - 24. kolo
US Lecce - Udinese Calcio 2:1 (1:1)
Góly: 5. Gandelman, 90. Banda - 26. Solet (z 11 m)
FC Bologna - Parma Calcio 0:1 (0:0)
Gól: 90.+5. Ordonez
ČK: 18. Pobega - 79. Troilo (po 2. ŽK)