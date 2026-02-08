Levante hralo takmer celý zápas v oslabení. Situáciu využilo Bilbao

Athletic Bilbao.
Athletic Bilbao. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. feb 2026 o 18:30 (aktualizované 8. feb 2026 o 20:41)
ShareTweet0

Z výhry sa teší aj Getafe.

Futbalisti Getafe vyhrali v nedeľnom zápase 23. kola španielskej La Ligy na pôde Deportiva Alaves 2:0. Hostia tak poskočili na jedenáste miesto, Alaves je v neúplnej tabuľke štrnáste.

Po šiestich ligových zápasoch a vyše dvoch mesiacoh triumfoval v najvyššej španielsekj súťaži Athletic Bilbao, ktorý zdolal Levante 4:2.

Situáciu mu uľahčil obranca hostí Alan Matturro, keď obdržal v 17. minúte červenú kartu.

Domáci sú na desiatom mieste, Levante na predposlednom devätnástom, päť bodov pod pásmom zostupu.

Futbalisti Atletica Madrid podľahli v dueli 23. kola španielskej La Ligy doma Realu Betis 0:1.

Slovenský obranca Dávid Hancko odohral celý zápas a v 28. minúte sledoval ako krídelník hostí Antony rozhodol o osude stretnutia technickou strelou spoza šestnástky.

Zverenci Diega Simeoneho síce dostali loptu do siete v 74. minúte, no vlastný gól Diega Llorenteho napokon neplatil pre tesný ofsajd domáceho hráča.

Atletico nevyhralo druhý zápas za sebou a aj keď nateraz zostalo na treťom mieste, štvrtý Villarreal bude mať v pondelok šancu bodovo sa dotiahnuť na madridské mužstvo.

La Liga - 23. kolo

Athletic Bilbao - UD Levante 4:2 (2:0)

Góly: 29. a 34. Guruzeta, 86. Serrano, 90.+9. Navarro - 81. Elgezabal, 90.+4. Olasagasti

ČK: 17. Matturro (Levante)

Deportivo Alaves - Getafe CF 0:2 (0:0)

Góly: 53. Vazquez, 71. Iglesias (z 11 m)

Atlético Madrid - Real Betis 0:1 (0:1)

Gól: 28. Antony

/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Athletic Bilbao.
    Athletic Bilbao.
    Levante hralo takmer celý zápas v oslabení. Situáciu využilo Bilbao
    dnes 18:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Levante hralo takmer celý zápas v oslabení. Situáciu využilo Bilbao