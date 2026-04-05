VIDEO: Pisa sa vrátila na dno tabuľky veľmi rýchlo. Bologna udržala náskok z prvého polčasu

Jonathan Rowe oslavuje gól.
Jonathan Rowe oslavuje gól. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|5. apr 2026 o 20:20 (aktualizované 5. apr 2026 o 22:48)
Futbalisti FC Turín zvíťazili na ihrisku AC Pisa 1:0 v nedeľňajšom zápase 31. kola talianskej Serie A.

V neúplnej tabuľke figurujú na 12. mieste. Pisa prehrala šiesty zápas z predošlých štyroch a figuruje na poslednom mieste o skóre za Veronou. Na priečku mimo pásma zostupu stráca deväť bodov.

Hráči FC Bologna zvíťazili na ihrisku US Cremonese 2:1. Pre domácich to bola siedma prehra z uplynulých desiatich zápasov a naďalej sú reálne „namočení“ do pásma zostupu.

Bologna zvíťazila v treťom zápase z predošlých piatich a figuruje v strede tabuľky.

Futbalisti Interu Miláno zvíťazili nad AS Rím 5:2 v nedeľňajšom zápase 31. kola talianskej Serie A.

Bolo to pre nich prvé víťazstvo po troch zápasoch a upevnili si ním priebežné 1. miesto v tabuľke.

Pred AC Miláno, ktorý v pondelok čakala dohrávka kola s Neapolom, majú náskok deväť bodov.

AS Rím prehral tretí zápas z predošlých štyroch a figuruje na 6. mieste o skóre za Juventusom Turín.

Serie A - 31. kolo

US Cremonese - FC Bologna 1:2 (0:2)

Góly: 90.+1 Bonazzoli (11 m) - 3. Joao Mario, 16. Rowe

ČK: 90.+4 Maleh (Crem.)


AC Pisa - FC Turín 0:1 (0:0)

Gól: 80. Adams

Inter Miláno - AS Rím 5:2 (2:1)

Góly: 1. a 52. Martinez, 45.+2 Calhanoglu, 55. Thuram, 63. Barella - 40. Mancini, 70. Pellegrini

