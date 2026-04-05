Getafe zvládlo súboj tabuľkových susedov. Vďaka výhre sa vrátilo do boja o európske súťaže

Getafe oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. apr 2026 o 16:09 (aktualizované 5. apr 2026 o 23:06)
Getafe si doma poradilo s Bilbaom.

Futbalisti Getafe zvíťazili v nedeľnom stretnutí 30. kola španielskej La Ligy nad Bilbaom 2:0 v súboji tímov, ktoré mali pred stretnutím rovnaký počet bodov.

Madridský klub sa v tabuľke posunul na 8. priečku, Baskovia prehrali tretíkrát z uplynulých štyroch duelov.

Futbalisti Celty Vigo ukončili v španielskej La Lige sériu troch duelov bez víťazstva, keď v nedeľnom stretnutí 30. kola uspeli na trávniku Valencie 3:2.

Držia tak pozície garantujúce účasť v európskych súťažiach v budúcej sezóne, na 6. priečke majú náskok troch bodov pred San Sebastianom.

Nádej na záchranu si zvýšil Real Oviedo, posledný tím súťaže zdolal doma FC Sevilla 1:0. O jediný gól duelu sa postaral v 32. minúte uruguajský útočník Federico Viňas.

Oviedo je na poslednej 20. priečke s mankom sedem bodov na Sevillu, ktorá drží posledné miesto nad čiarou zostupu.

La Liga - 30. kolo:

CF Getafe - Athletic Bilbao 2:0 (1:0)

Góly: 14. Vazquez, 90. Satriano

CF Valencia - Celta Vigo 2:3 (1:0)

Góly: 12. a 90.+3 Rodriguez - 56. Moriba, 60. Lopez, 81. Swedberg

Real Oviedo - FC Sevilla 1:0 (1:0)

Gól: 32. Viňas

ČK: 38. Nianzou (Sevilla)

Deportivo Alaves – CA Osasuna 2:2 (1:1)

Góly: 44. T. Martinez, 90.+1 Boye (z 11 m) – 4. Rosier, 80. Budimir (z 11 m)

