Juventus spasil až gól Vlahoviča. Fiorentina čaká na prvé víťazstvo

RÍM. Futbalisti Juventusu Turín zvíťazili aj v druhom kole talianskej Serie A. Zverenci chorvátskeho trénera Igora Tudora zdolali v nedeľnom zápase FC Janov 1:0, v 73. minúte sa presadil Srb Dušan Vlahovič.
O prvý trojbodový zápis v novom ročníku bojovali na pôde FC Turín hráči Fiorentiny, medzi mužstvami sa však zrodila bezgólová remíza.
Serie A - 2. kolo
FC Turín - ACF Fiorentina 0:0
FC Janov - Juventus Turín 0:1 (0:0)
Gól: 73. Vlahovič
Inter Miláno - Udinese Calcio 1:2 (1:2)
Góly: 17. Dumfries - 29. Davis (z 11 m), 40. Atta