Juventus spasil až gól Vlahoviča. Fiorentina čaká na prvé víťazstvo

Dusan Vlahovič.
Dusan Vlahovič. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|31. aug 2025 o 21:57 (aktualizované 31. aug 2025 o 22:59)
ShareTweet0

Juventus zatiaľ neinkasoval ani gól.

RÍM. Futbalisti Juventusu Turín zvíťazili aj v druhom kole talianskej Serie A. Zverenci chorvátskeho trénera Igora Tudora zdolali v nedeľnom zápase FC Janov 1:0, v 73. minúte sa presadil Srb Dušan Vlahovič.

O prvý trojbodový zápis v novom ročníku bojovali na pôde FC Turín hráči Fiorentiny, medzi mužstvami sa však zrodila bezgólová remíza.

Serie A - 2. kolo

FC Turín - ACF Fiorentina 0:0

FC Janov - Juventus Turín 0:1 (0:0)

Gól: 73. Vlahovič

Inter Miláno - Udinese Calcio 1:2 (1:2)

Góly: 17. Dumfries - 29. Davis (z 11 m), 40. Atta

Tabuľka Serie A

Serie A

    Dusan Vlahovič.
    Dusan Vlahovič.
    Juventus spasil až gól Vlahoviča. Fiorentina čaká na prvé víťazstvo
    dnes 21:57
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Juventus spasil až gól Vlahoviča. Fiorentina čaká na prvé víťazstvo