Azerbajdžan zdolal Kazachstan, nepustil Slovensko v tabuľke pred seba

BRATISLAVA. Futbalisti Lotyšska postúpili do C-divízie Ligy národov. V nedeľnom dueli D-divízie v Andorre remizovali 1:1, ale to im stačilo na to, aby uhájili prvé miesto v tabuľke 1. skupiny.

V "slovenskej" skupine zdolal Azerbajdžan na domácej pôde Kazachstan 3:0. Hostia hrali od 35. minúty bez vylúčeného Nuralyho Alipa, domáci rozhodli o triumfe v druhom polčase.

Liga národov UEFA - 6. kolo - nedeľa:

Divízia A, 1. skupina:

Rakúsko - Chorvátsko

/Hrá sa od 20:45/

Dánsko - Francúzsko

/Hrá sa od 20:45/