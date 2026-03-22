VIDEO: Tottenham schytal ďalšiu facku. Na domácej pôde prehral rozdielom triedy

Futbalisti londýnskeho Tottenhamu na svoje prvé ligové víťazstvo v roku 2026 stále čakajú.
V nedeľnom stretnutí 31. kola Premier League podľahli na domácom štadióne Nottinghamu Forest 0:3 a v najvyššej anglickej súťaži ťahajú sériu 13 zápasov bez víťazstva. Hostia naopak preťali šnúru siedmich duelov bez výhry v PL.
Nottingham sa ujal vedenia v závere prvého polčasu zásluhou Igora Jesusa, ktorý sa presadil hlavou po rohovom kope.
V 62. minúte zdvojnásobil vedenie hostí z blízkosti bieleho bodu Morgan Gibbs-White, keď dostal ideálnu prihrávku z ľavej strany šestnástky.
V 87. minúte si Taiwo Awoniyi nabehol pred bránu na center z ľavého krídla a zvýšil na 3:0 pre „lesníkov“, ktorí tak v priebežnej tabuľke preskočili svojho súpera.
VIDEO: Tretí gól Nottinghamu
„Kohúti“ sa nachádzajú hneď nad pásmom zostupu a na osemnásty West Ham majú náskok jediného bodu.
Sunderland zvíťazil v derby na štadióne Newcastlu United 2:1. Svojho rivala tak zdolal aj v druhom meraní síl v prebiehajúcom ročníku najvyššej anglickej súťaže.
„Straky“ čakajú na ligové víťazstvo nad „čiernymi mačkami“ od augusta 2011, pričom táto séria trvá 11 zápasov. Domácich poslal do vedenia v 10. minúte po chybe súpera Anthony Gordon, ale v 57. vyrovnal z dorážky po rohovom kope Chemsdine Talbi.
V 90. minúte rozhodol o triumfe hostí zblízka na dvakrát Brian Brobbey, ktorý tak ukončil päťzápasové ligové strelecké suchoty a pripísal si šiesty presný zásah v tejto sezóne PL.
Aston Villa po góloch Johna McGinna a Ollieho Watkinsa zdolala doma West Ham 2:0 a ukončila sériu troch prehier v PL.
Premier League - 31. kolo
Tottenham Hotspur - Nottingham Forest 0:3 (0:1)
Góly: 45. Jesus, 62. Gibbs-White, 87. Awoniyi
Aston Villa - West Ham United 2:0 (1:0)
Góly: 15. McGinn, 68. Watkins
Newcastle United - Sunderland AFC 1:2 (1:0)
Góly: 10. Gordon - 57. Talbi, 90. Brobbey