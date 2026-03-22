Hellas Verona neuspel na pôde favorita, Suslov nastúpil v druhom polčase

Záber zo zápasu Atalanta Bergamo - Hellas Verona (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|22. mar 2026 o 17:09
Slovák odohral záverečnú polhodinu zápasu.

Futbalisti Hellasu Verona prehrali v 30. kole talianskej Serie A na pôde Atalanty Bergamo 0:1.

Jediný gól zaznamenal v 38. minúte strelou spoza šestnástky domáci Davide Zappacosta.

Slovenský reprezentant Tomáš Suslov nastúpil za Hellas v 66. minúte. Jeho tím figuruje v tabuľke na predposlednom 19. mieste, od pásma záchrany ho delí deväť bodov. Atalanta si upevnila siedmu priečku.

Na ôsmu pozíciu sa posunulo Lazio, ktoré si pripísalo tretí triumf za sebou, keď zvíťazilo v Bologni 2:0 vďaka dvom gólom Kennetha Taylora. Hráči Coma natiahli víťaznú sériu v lige už na päť zápasov.

V nedeľu deklasovali nováčika Pisu 5:0 a poistili si štvrtú priečku, ktorá by znamenala účasť v hlavnej fáze Ligy majstrov 2026/2027. Hostia zostávajú na poslednom 20. mieste.

Serie A - 30. kolo

Calcio Como - AC Pisa 5:0 (2:0)

Góly: 7. Diao, 29. Douvikas, 48. Baturina, 75. Paz, 81. Perrone

Atalanta Bergamo - Hellas Verona 1:0 (1:0)

Gól: 38. Zappacosta

/T. Suslov (Hellas) nastúpil v 66. min/

FC Bologna - Lazio Rím 0:2 (0:0)

Góly: 72. a 82. Taylor

Tabuľka Serie A

