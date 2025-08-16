Leverkusen pri debute ten Haga nastrieľal štyri góly. Bielefeld zarmútil klub z Bundesligy

BERLÍN. Futbalisti Werderu Brémy vypadli už v prvom kole Nemeckého pohára. Nad ich sily bola druholigová Arminia Bielefeld, ktorá doma uspela 1:0.
O postupe vlaňajšieho finalistu súťaže rozhodol v tretej minúte nadstavenia Isiah Young, bývalý hráč Werderu.
Brémy sa museli od 54. minúty zaobísť bez vylúčeného Leonarda Bittencourta.
Úspešný súťažný debut na lavičke Bayeru Leverkusen má za sebou holandský kouč Erik ten Hag.
Jeho zverenci suverénne uspeli na ihrisku štvrtoligového SG Sonnenhof Grossaspach 4:0.
V prvom polčase otvoril skóre český útočník Patrik Schick, po zmene strán pridal favorit ďalšie tri zásahy.
Domáci dohrávali s deviatimi mužmi po dvoch červených kartách. Duel na 45 minút prerušili pre búrku.