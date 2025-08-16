Leverkusen pri debute ten Haga nastrieľal štyri góly. Bielefeld zarmútil klub z Bundesligy

Futbalisti Bayeru Leverkusen oslavujú gól.
Futbalisti Bayeru Leverkusen oslavujú gól. (Autor: TASR/dpa via AP)
TASR|16. aug 2025 o 07:56
Minuloročný finalista z druhej ligy potvrdil formu v Nemeckom pohári aj v novej sezóne.

BERLÍN. Futbalisti Werderu Brémy vypadli už v prvom kole Nemeckého pohára. Nad ich sily bola druholigová Arminia Bielefeld, ktorá doma uspela 1:0.

O postupe vlaňajšieho finalistu súťaže rozhodol v tretej minúte nadstavenia Isiah Young, bývalý hráč Werderu.

Brémy sa museli od 54. minúty zaobísť bez vylúčeného Leonarda Bittencourta.

Úspešný súťažný debut na lavičke Bayeru Leverkusen má za sebou holandský kouč Erik ten Hag.

Jeho zverenci suverénne uspeli na ihrisku štvrtoligového SG Sonnenhof Grossaspach 4:0.

V prvom polčase otvoril skóre český útočník Patrik Schick, po zmene strán pridal favorit ďalšie tri zásahy.

Domáci dohrávali s deviatimi mužmi po dvoch červených kartách. Duel na 45 minút prerušili pre búrku.

DFB Pokal

    Leverkusen pri debute ten Haga nastrieľal štyri góly. Bielefeld zarmútil klub z Bundesligy
    dnes 07:56
    dnes 07:56
