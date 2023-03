Kuriózny moment. Čile zdolalo Paraguaj vlastným gólom brankára v nadstavení

Kolumbia vyhrala v Osake nad domácim Japonskom 2:1, po hodine hry rozhodol útočník Rafael Borre.

Uruguaj vyhral v Soule nad domácou Kórejskou republikou 2:1. Hostí poslal do vedenia už v 10. minúte Sebastian Coates, v 51. minúte odpovedal Hwang In-Beom, no krátko na to pridal druhý zásah Juhoameričanov Matias Vecino.

Kórejčania dostali v závere loptu dvakrát do siete, no góly neplatili pre ruku a ofsajd.