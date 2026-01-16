Atalante nepomohol ani gól bývalého hráča Dunajskej Stredy. Hrdinom domáci debutant

Juan Quadrado z Pisa SC hlavičkuje počas zápasu 21. kola talianskej Serie A Pisa SC - Atalanta Bergamo.
Juan Quadrado z Pisa SC hlavičkuje počas zápasu 21. kola talianskej Serie A Pisa SC - Atalanta Bergamo. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|16. jan 2026 o 22:55
Hostí poslal do vedenia v 83. minúte.

Futbalisti Atalanty Bergamo remizovali v piatkovom súboji 21. kola talianskej Serie A na pôde Pisy 1:1.

Hostí poslal do vedenia v 83. minúte bývalý hráč Dunajskej Stredy Nikola Krstovič, bod pre domáci tím zachránil o štyri minúty neskôr Rafiu Durosinmi, ktorý bol na ihrisku len 19 minút.

Nigérijský útočník tak gólovo ozdobil svoj debut v drese Pisy po prestupe z Plzne. Atalanta nepredĺžila sériu troch výhier a v tabuľke zostala na siedmom mieste, Pisa figuruje na predposlednej 19. priečke.

Serie A - 21. kolo:

Pisa SC - Atalanta Bergamo 1:1 (0:0)

Góly: 87. Durosinmi - 83. Krstovič

Tabuľka Serie A

Serie A

