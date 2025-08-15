Vojtko strelecky zastúpil Bobčeka, Gdaňsk ale utrpel hanebnú prehru

LUBIN. Slovenský futbalista Matúš Vojtko sa zapísal do streleckej listiny, no jeho tím Lechia Gdaňsk prehral v piatkovom stretnutí 5. kola najvyššej poľskej súťaže na trávniku Zaglebie Lubin 2:6.
Dvadsaťštyriročný obranca skóroval prvýkrát v sezóne, keď v 35. minúte znížil na 1:2. Gdaňsk dokázal aj vyrovnať na 2:2, no v záverečnej polhodine inkasoval štyrikrát.
Gdaňsk sa tak ani na piaty pokus nedočkal plného bodového zisku. Na konte má dve remízy a keďže do sezóny vstúpil s odpočtom piatich bodov, uzatvára tabuľku s -3 bodmi.