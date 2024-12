Weiss opísal mladíka: Nestál dve koruny. Na naše pomery je to drahý hráč

„Ak by som Tigrana nepostavil, tak by sa urazil – v dobrom slova zmysle. Vravel mi: ´Tréner ešte ma nechaj, chcem dať tretí gól,“ tvrdil Weiss.

Gajdoš prišiel do Slovan v úvode septembra z AS Trenčín.

„Postupne sa zapracováva do tímu. Je to jedna z kľúčových postáv reprezentácie do 21 rokov,“ opisoval Weiss.

„Má dlhodobú zmluvu, nestál dve koruny. Na naše pomery to bol drahý hráč. Proti Komárnu hral dobre, ale potom skúšal pätičky. Musí hrať rýchlejšie. Verím, že pôjde aj silovo hore,“ pokračoval Weiss.

Podľa Transfermarkt zaňho Slovan zaplatil 500–tisíc eur. Rovnaký server tvrdí, že Gajdoš má dnes cenu až jeden aj pol milióna eur.

Weiss bol nahnevaný

Gajdoš reprezentuje Slovensko od kategórie U15, vlani si zahral na majstrovstvách sveta do 20 rokov. A mal by patriť medzi opory národného tímu na budúcoročných ME do 21 rokov, ktoré organizuje Slovensko.

Vlani bol vyhlásený za objav roka Niké ligy, má stále iba dvadsať. „Má iba dvadsať rokov a v lige odohratých viac ako sto zápasov. V jeho veku je to obdivuhodné,“ pokračoval Weiss.

Slovan dohrával v oslabení. „Vylúčenie Jurijho Medveděva bolo zbytočné, ak by však rozhodca mal trošku citu, tak taký faul sa za stavu 5:0 už nepíska,“ myslí si Weiss.

„Je mi ľúto Matúša Vojtka, ktorý si natrhol sval. S naším výkonom som spokojný, no som taký nahnevaný zo záveru, takýto zápas sa má dohrať bez takýchto vecí,“ tvrdil Weiss.