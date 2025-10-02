Ancelotti povolal hviezdy. Vinicius a Rodrygo sa vracajú do kádra Brazílie

RIO DE JANEIRO. Útočníci Vinicius Junior a Rodrygo sa po pauze vrátili do kádra brazílskej futbalovej reprezentácie.
Tréner päťnásobných majstrov sveta Carlo Ancelotti ich zaradil do nominácie na nadchádzajúce prípravné stretnutia s Kórejskou republikou (10. októbra) a Japonskom (14. októbra).
Ancelotti sa počas uplynulého asociačného termínu rozhodol dopriať Viniciusovi voľno. Jeho klubový spoluhráč Rodrygo naposledy chýbal v nominácii pre nedostatočnú hernú vyťaženosť v Reale Madrid.
„Rodrygo je späť, pretože aj keď hrá menej, dokáže ovplyvniť zápas,“ povedal podľa AFP na jeho adresu taliansky kormidelník.
Od príchodu Ancelottiho na lavičku Brazílie sa čoraz častejšie spomína aj návrat Neymara, ktorý naposledy reprezentoval svoju krajinu v októbri 2023.
Historicky najlepší strelec Brazílie si však nezahrá minimálne do novembra pre zranenie stehenného svalu.
Po dlhšej pauze zapríčinenej zranením sa do reprezentácie vrátil aj obranca Eder Militao. Brazília už má istú miestenku na budúcoročné MS v USA, Mexiku a Kanade, v juhoamerickej časti kvalifikácie však obsadila po šiestich prehrách až piatu priečku.