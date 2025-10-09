Požiar v dome Viníciusa Júniora. Časť luxusného domu bola kompletne zničená

Záchranné zložky pred domom Viníciusa Juniora.
Záchranné zložky pred domom Viníciusa Juniora. (Autor: X/PitchWire)
SITA|9. okt 2025 o 17:05
ShareTweet0

Dym zaplnil dve poschodia domu, ale nikto sa nezranil ani neotrávil.

BRATISLAVA. Požiar zasiahol vo štvrtok ráno dom futbalistu Realu Madrid Viníciusa Júniora, ktorý sa nachádza v luxusnej štvrti La Moraleja v Alcobendas, na severe hlavného mesta Španielska.

Vznikol zrejme pre elektrickú poruchu v saune, ktorá sa nachádza v suteréne. Úplne tak bola zničená časť domu, kde sa to celé odohralo. Informoval o tom denník Marca.

Oznámenie pre bezpečnostné zložky prišlo okolo 11.00 h SELČ a na miesto sa dostavili dve jednotky hasičov z Madridského autonómneho spoločenstva, ktorým sa podarilo oheň uhasiť a vyvetrať postihnuté priestory.

Dym zaplnil dve poschodia domu, ale nikto sa nezranil ani neotrávil. Futbalista nebol v čase incidentu doma, keďže je s brazílskou reprezentáciou.

Prvé hypotézy poukazujú na elektrickú poruchu ako príčinu požiaru. Okolo 12-tej hodiny hasiči dom opustili, keďže situácia bola už pod kontrolou.

Vinícius Júnior sa aktuálne nachádza v Ázii, kde jeho rodná krajina odohrá priateľské stretnutia postupne proti Južnej Kórey a Japonsku.

La Liga

    Záchranné zložky pred domom Viníciusa Juniora.
    Záchranné zložky pred domom Viníciusa Juniora.
    Požiar v dome Viníciusa Júniora. Časť luxusného domu bola kompletne zničená
    dnes 17:05
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Požiar v dome Viníciusa Júniora. Časť luxusného domu bola kompletne zničená