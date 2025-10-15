Bakoš sa vracia na pozíciu asistenta. Viktoria Plzeň má nového trénera

PLZEŇ. Český futbalový klub Viktoria Plzeň predstavil nového hlavného trénera Martina Hyského.
Hoci si 50-ročný kormidelník priviedol do realizačného tímu aj nového asistenta, na tejto pozícii pokračuje aj Slovák Marek Bakoš.
Hyský povedie Plzeň prvýkrát v sobotnom ligovom stretnutí na pôde Bohemians Praha 1905.
Po bohatej hráčskej kariére sa vydal trénerskou cestou, keď viedol B-tím pražskej Slavie, Vlašim a naposledy Karvinú, ktorá to pod jeho vedením dotiahla na 8. miesto priebežnej tabuľky.
V Doosan Aréne podpísal Hyský trojročný kontrakt.
„Za Martinom je vidieť úspešnú prácu, ide o moderného a veľmi ambiciózneho trénera. Tieto atribúty presne odrážajú aj naše klubové hodnoty a nastavenie. Jeho angažovanie bolo pre nás prioritou a som rád, že sa nám podarilo získať ho na našu lavičku.
Zároveň sme sa trénerovi snažili vyjsť maximálne v ústrety a podporili ho pri skladaní vlastného realizačného tímu, v ktorom došlo hneď k niekoľkým zmenám,“ uviedol pre klubový web Adolf Šádek, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ klubu.
Do Viktorie prichádza aj nový asistent trénera Radim Grussmann, tréner brankárov Václav Winter a kondiční tréneri Petr Hejný a Tomáš Pupkay.
Súčasťou realizačného tímu bude aj naďalej slovenský asistent trénera Marek Bakoš, ktorý dočasne viedol mužstvo ako hlavný tréner po odvolaní Miroslava Koubka v závere septembra. Jeho krajan Matúš Kozáčik pokračuje ako tréner brankárov.
„Angažmán vo Viktorii je pre mňa obrovskou výzvou. Som plný energie a odhodlania, aby sme boli úspešní na domácej aj európskej scéne. Samozrejme, všetko sa udialo veľmi rýchlo, teraz smerujeme všetku našu pozornosť na najbližší zápas, v ktorom chceme uspieť.
V pozícii trénera ma čaká aj európska premiéra. Veľmi sa teším a verím, že nám na tejto ceste budú veľkou oporou viktoriánski fanúšikovia. Teraz sa ale sústredíme len na najbližší zápas,“ vyjadril sa Hyský.