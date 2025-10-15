Bakoš sa vracia na pozíciu asistenta. Viktoria Plzeň má nového trénera

Martin Hyský
Martin Hyský (Autor: fcviktoria.cz)
TASR|15. okt 2025 o 11:10
Ide o moderného a veľmi ambiciózneho trénera, vraví šéf klubu.

PLZEŇ. Český futbalový klub Viktoria Plzeň predstavil nového hlavného trénera Martina Hyského.

Hoci si 50-ročný kormidelník priviedol do realizačného tímu aj nového asistenta, na tejto pozícii pokračuje aj Slovák Marek Bakoš.

Hyský povedie Plzeň prvýkrát v sobotnom ligovom stretnutí na pôde Bohemians Praha 1905.

Po bohatej hráčskej kariére sa vydal trénerskou cestou, keď viedol B-tím pražskej Slavie, Vlašim a naposledy Karvinú, ktorá to pod jeho vedením dotiahla na 8. miesto priebežnej tabuľky.

V Doosan Aréne podpísal Hyský trojročný kontrakt.

„Za Martinom je vidieť úspešnú prácu, ide o moderného a veľmi ambiciózneho trénera. Tieto atribúty presne odrážajú aj naše klubové hodnoty a nastavenie. Jeho angažovanie bolo pre nás prioritou a som rád, že sa nám podarilo získať ho na našu lavičku.

Zároveň sme sa trénerovi snažili vyjsť maximálne v ústrety a podporili ho pri skladaní vlastného realizačného tímu, v ktorom došlo hneď k niekoľkým zmenám,“ uviedol pre klubový web Adolf Šádek, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ klubu.

Do Viktorie prichádza aj nový asistent trénera Radim Grussmann, tréner brankárov Václav Winter a kondiční tréneri Petr Hejný a Tomáš Pupkay.

Súčasťou realizačného tímu bude aj naďalej slovenský asistent trénera Marek Bakoš, ktorý dočasne viedol mužstvo ako hlavný tréner po odvolaní Miroslava Koubka v závere septembra. Jeho krajan Matúš Kozáčik pokračuje ako tréner brankárov.

„Angažmán vo Viktorii je pre mňa obrovskou výzvou. Som plný energie a odhodlania, aby sme boli úspešní na domácej aj európskej scéne. Samozrejme, všetko sa udialo veľmi rýchlo, teraz smerujeme všetku našu pozornosť na najbližší zápas, v ktorom chceme uspieť.

V pozícii trénera ma čaká aj európska premiéra. Veľmi sa teším a verím, že nám na tejto ceste budú veľkou oporou viktoriánski fanúšikovia. Teraz sa ale sústredíme len na najbližší zápas,“ vyjadril sa Hyský.

    Bakoš sa vracia na pozíciu asistenta. Viktoria Plzeň má nového trénera
    dnes 11:10
