VIDEO: Suarez je po návrate vo forme. Strelil dva góly, Miami ale prehralo

MIAMI. Uruguajskému futbalistovi Luisovi Suarezovi sa strelecky darí po návrate do zostavy Interu Miami.
Po odpykaní si trestu za nešportové správanie odohral za svoj tím tri zápasy v zámorskej MLS a strelil v nich tri góly. V noci na stredu skóroval dvakrát, Inter však podľahol Chicagu Fire 3:5.
Tridsaťosemročný veterán sa dvoma gólmi v druhom polčase postaral o vyrovnanie z 1:3 na 3:3, ale záver duelu patril hosťom, ktorí si vďaka víťazstvu zaistili miestenku v play off - svoju prvú od roku 2017.
Kapitán Interu Lionel Messi vyšiel v druhom zápase za sebou gólovo naprázdno.
„Beriem za túto prehru výlučnú zodpovednosť. Hráči za ňu nemôžu, zapríčinila ju nesprávna taktika, ktorú som zvolil,“ citovala AP trénera domácich Javiera Mascherana.
Miami, ktoré si zabezpečilo účasť vo vyraďovačke už dávnejšie, patrí v tabuľke Východnej konferencie štvrté miesto. Chicago je momentálne ôsme.
