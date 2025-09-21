VIDEO: Dvojgólový Messi režíroval triumf Miami, Gidi dostal priestor v Cincinnati

Lionel Messi sa teší z gólu
Lionel Messi sa teší z gólu (Autor: TASR/AP)
21. sep 2025 o 08:15
Argentínčan je najlepší strelec zámorskej súťaže.

MIAMI. Argentínsky futbalista Lionel Messi bol opäť ústrednou postavou Interu Miami v zámorskej Major League Soccer (MLS).

Na víťazstve 3:2 nad DC United sa 38-ročný útočník podieľal dvoma presnými zásahmi a asistenciou, čím priblížil svoj tím k miestenke do play off.

Messi má v aktuálnom ligovom ročníku bilanciu 22 gólov z 22 zápasov, po súboji s DC sa navyše dostal na čelo tabuľky strelcov v MLS.

„Bol to pre neho obyčajný večer, čo by však bolo pre každého iného futbalistu niečo neuveriteľné.

Jeho schopnosť nielen skórovať, ale možnosť, aby tím hral, hľadal situácie a podržal mužstvo v situáciách, keď je to najviac potrebné, to je proste výhoda toho, že ho máte v kádri,“ citovala agentúra AFP trénera Miami Javiera Mascherana.

VIDEO: Zostrih zápasu Inter Miami - D.C. United

Argentínska superhviezda by mala zotrvať vo farbách Interu, prednedávnom začali kolovať medializované informácie o predĺžení kontraktu minimálne do konca budúceho súťažného ročníka.

Messi víťazným gólom posunul Miami na piate miesto vo Východnej konferencii.

V noci sa v MLS predstavil aj slovenský stredopoliar Samuel Gidi, ktorý bol pri triumfe Cincinnati 3:2 na trávniku Los Angeles Galaxy.

Dvadsaťjedenročný bývalý hráč Žiliny nastúpil v základnej zostave hostí a hral do 72. minúty.

Tabuľka MLS

MLS

