VIDEO: Pálil spoza šestnástky. Zásah Slováka v Poľsku vyhlásili za gól roka

Slovenský futbalista Matúš Vojtko uspel so svojím presným zásahom v hlasovaní fanúšikov poľskej Lechie Gdaňsk o gól roka 2025.
Dvadsaťpäťročný ľavý obranca strelil 15. augusta svoj prvý gól v Ekstraklase, keď spoza šestnástky z prvej poslal loptu do siete od pravej tyče.
Spoluhráč Tomáša Bobčeka pri prehre 2:6 na pôde Zaglebie Lubin znížil v 35. minúte na 1:2.
Tento presný zásah získal najviac hlasov v hlasovaní fanúšikov Lechie o klubový gól roka na sociálnej sieti Facebook, zatiaľ čo na platforme X zvíťazil gól Ivana Želizka.
VIDEO: Vojtkov gól roka 2025