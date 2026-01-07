VIDEO: Pálil spoza šestnástky. Zásah Slováka v Poľsku vyhlásili za gól roka

Matúš Vojtko.
Matúš Vojtko. (Autor: X/Lechia)
TASR|7. jan 2026 o 10:34
ShareTweet1

Od fanúšikov získal najviac hlasov.

Slovenský futbalista Matúš Vojtko uspel so svojím presným zásahom v hlasovaní fanúšikov poľskej Lechie Gdaňsk o gól roka 2025.

Dvadsaťpäťročný ľavý obranca strelil 15. augusta svoj prvý gól v Ekstraklase, keď spoza šestnástky z prvej poslal loptu do siete od pravej tyče.

Spoluhráč Tomáša Bobčeka pri prehre 2:6 na pôde Zaglebie Lubin znížil v 35. minúte na 1:2.

Tento presný zásah získal najviac hlasov v hlasovaní fanúšikov Lechie o klubový gól roka na sociálnej sieti Facebook, zatiaľ čo na platforme X zvíťazil gól Ivana Želizka.

VIDEO: Vojtkov gól roka 2025

Tabuľka Ekstraklasy

Ekstraklasa

    Matúš Vojtko.
    Matúš Vojtko.
    VIDEO: Pálil spoza šestnástky. Zásah Slováka v Poľsku vyhlásili za gól roka
    dnes 10:34|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Ekstraklasa»VIDEO: Pálil spoza šestnástky. Zásah Slováka v Poľsku vyhlásili za gól roka