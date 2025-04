Lipsko hľadá nového trénera. Lanári mladého Nemca zo Saudskej Arábie

LIPSKO. Jedným z kandidátov na uvoľnený post hlavného trénera nemeckého futbalového klubu RB Lipsko je súčasný šéf lavičky saudskoarabského Al-Ahli Matthias Jaissle.

Pre 36-ročného Nemca by to bol v prípade akceptovania ponuky návrat do klubu po ôsmich rokoch.

Vedenie Lipska pred niekoľkými dňami odvolalo z funkcie Marca Roseho, dočasne do konca sezóny ho nahradil vo funkcii maďarský kouč Zsolt Löw.