V Nemeckom pohári došlo k viacerým pochybeniam. Bayern vyzýva k nasadeniu systému VAR

Rozhodca Sascha Stegemann kontroluje spornú situácie na monitore. (Autor: TASR/AP)
TASR|31. okt 2025 o 17:10
Používal by sa však iba v obmedzenej miere.

FRANKFURT. Šéf nemeckých futbalových rozhodcov Knut Kircher si vie predstaviť používanie systému VAR už od 1. kola Nemeckého pohára. Používal by sa však iba v obmedzenej miere vzhľadom na vysoké technické nároky a logistické náklady.

Po chybách v dueloch 2. kola vyzval na zavedenie VAR-u od rannej fázy súťaže Max Eberl, člen predstavenstva Bayernu Mníchov.

„Jedným z riešení by bolo zavedenie nejakého typu VAR v prvých dvoch kolách. Išlo by o systém, ktorý má prístup k bežným televíznym záznamom a môže rýchlym pohľadom zabrániť zjavne nesprávnym rozhodnutiam,“ citovala Kirchera agentúra DPA.

Kircher zároveň poukázal na niektoré neistoty týkajúce sa zavedenia reformy v domácom pohári.

„Bolo by potrebné vyjasniť si, či by s tým súhlasila FIFA aj kluby. My rozhodcovia sme veľmi ochotní diskutovať o riešeniach so zainteresovanými stranami a prispievať k debate. Sme otvorení aj iným nápadom a prístupom. Všetci sa musíme posadiť a vypracovať riešenie,“ dodal.

