VIDEO: Vyhrotený koniec zápasu. Hráči USA a Paraguaja sa pobili o loptu

Šarvátka v zápase USA - Paraguaj
Šarvátka v zápase USA - Paraguaj (Autor: TASR/AP)
TASR|16. nov 2025 o 09:08
Do šarvátky sa zapojili aj hráči z lavičky.

BRATISLAVA. Futbalisti USA zdolali v nedeľnom prípravnom zápase Paraguaj 2:1. Víťazný gól Američanov na štadióne v Chesteri strelil v 71. minúte Folarin Balogun.

Duel vyvrcholil v nadstavenom čase hromadnou šarvátkou pri striedačkách, počas ktorej lietali údery na oboch stranách.

Paraguajský náhradník Omar Alderete dostal na lavičke červenú kartu.

Prípravné zápasy - 16. november:

USA - Paraguaj 2:1 (1:1)

Góly: 4. Reyna, 71. Balogun - 10. Arce

Kolumbia - Nový Zéland 2:1 (1:0)

Góly: 3. Puerta, 88. Carbonero - 80. Old

Mexiko - Uruguaj 0:0

dnes 09:08
