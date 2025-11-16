VIDEO: Vyhrotený koniec zápasu. Hráči USA a Paraguaja sa pobili o loptu

BRATISLAVA. Futbalisti USA zdolali v nedeľnom prípravnom zápase Paraguaj 2:1. Víťazný gól Američanov na štadióne v Chesteri strelil v 71. minúte Folarin Balogun.
Duel vyvrcholil v nadstavenom čase hromadnou šarvátkou pri striedačkách, počas ktorej lietali údery na oboch stranách.
Paraguajský náhradník Omar Alderete dostal na lavičke červenú kartu.
Prípravné zápasy - 16. november:
USA - Paraguaj 2:1 (1:1)
Góly: 4. Reyna, 71. Balogun - 10. Arce
Kolumbia - Nový Zéland 2:1 (1:0)
Góly: 3. Puerta, 88. Carbonero - 80. Old