Barcelonská enkláva sa rozrastá. Do Miami údajne prestúpi Messiho obľúbený spoluhráč

MIAMI. Cesty argentínskeho útočníka Lionela Messiho a uruguajského kanoniera Luisa Suáreza sa možno opäť spoja.

Ako uviedol web španielskeho denníka Marca, niekdajší dlhoroční spoluhráči z FC Barcelona si od budúceho roka spoločne zahrajú v drese klubu Inter Miami zo zámorskej Major League Soccer (MLS).



V súvislosti so Suárezom sa už dlhšie špekulovalo, že by mohol zamieriť za Messim do USA, no v roku 2023 to nebolo možné, pretože mal zmluvu v brazílskom klube Grémio Porto Alegre a Inter Miami už nemal voľné legionárske miesto na súpiske.