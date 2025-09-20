Liverpool je opäť v slzách. Zomrel tréner, ktorý s klubom dvakrát ovládol súťaž

Matt Beard.
Matt Beard. (Autor: X/Liverpool FC)
Sportnet|20. sep 2025 o 22:52
ShareTweet0

Trénerskú kariéru začal v roku 2008 na lavičke Milwall.

LIVERPOOL. Futbalový klub Liverpool zažíva katastrofálny rok. Po tragickom úmrtí hviezdneho Dioga Jotu je aktuálny anglický majster opäť v slzách.

Vo veku 47 rokov náhle zomrel tréner Matt Beard, ktorý niekoľko rokov viedol ženský tím Liverpoolu.

S klubom sa dostal aj na anglický vrchol, dvakrát ovládol najvyššiu ženskú súťaž.

Trénerskú kariéru začal v roku 2008 na lavičke Milwall, okrem Liverpoolu trénoval aj Chelsea, West Ham či Bristol City. Naposledy pôsobil na lavičke ženského tímu Burnley.

"Futbalový klub je šokovaný a zarmútený náhlym odchodom bývalého manažéra Matta Bearda. Myšlienky všetkých sú s jeho rodinou a priateľmi," uviedol Liverpool na sociálnej sieti.

Anglicko

Matt Beard.
Matt Beard.
Liverpool je opäť v slzách. Zomrel tréner, ktorý s klubom dvakrát ovládol súťaž
so 22:52
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Anglicko»Liverpool je opäť v slzách. Zomrel tréner, ktorý s klubom dvakrát ovládol súťaž