V Manchestri United pracovala 56 rokov. Zomrela recepčná, ktorá dala sľub rodičom Beckhama

BRATISLAVA. Anglická futbalová ikona David Beckham pôsobil v Manchestri United už pred viac ako dvomi desaťročiami, no napriek tomu nezabúda na niektorých ľudí z klubu.

Patrí medzi ne i dlhoročná recepčná Kath Phippsová, ktorá v organizácii z Old Traffordu pracovala 56 rokov až do svojej nedávnej smrti. Ako referuje web The Sun, krátko pred odchodom na večnosť ju tajne navštívil aj Beckham.