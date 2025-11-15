V Nemecku sa chystá masívny protest. Do ulíc vyjde desať tisíc členov ultras

LIPSKO. Vyše 10 000 nemeckých ultras sa v nedeľu zhromaždí v Lipsku, aby protestovali proti novým bezpečnostným opatreniam, pričom polícia sa pripravuje na možné napätie medzi fanúšikovskými skupinami.
Podujatie je naplánované na deň pred zápasom kvalifikácie MS 2026 medzi Nemeckom a Slovenskom, ktorý sa uskutoční práve v Lipsku.
Ultras by mali prísť z klubov po celej krajine, aby uskutočnili veľký protest proti novým návrhom bezpečnostných opatrení.
Demonštrácia prichádza ako reakcia na prísnejšie opatrenia navrhnuté Nemeckým ministerstvom vnútra, ktoré vyvolali rozsiahly odpor medzi organizovanými fanúšikovskými skupinami.
Ultras sa spoja pod spoločným posolstvom: „Futbal je bezpečný! Stop populizmu – áno kultúre fanúšikov.“
Tento slogan odráža ich presvedčenie, že nové plány nespravodlivo cielia na fanúšikov namiesto riešenia hlbších problémov.
Medzi hlavné návrhy, ktoré vyvolali hnev, patria personalizované vstupenky, využívanie technológie rozpoznávania tvárí a vytvorenie národnej komisie pre zákazy vstupu na štadióny.
Tvrdia o nich, že obmedzia individuálne slobody a poškodia kultúru zápasového dňa. Policajné zložky sú už pred zhromaždením vo vysokom pohotovostnom režime.
S tisíckami ultras z rôznych klubov, ktorí sa zídu v rovnakom meste, sa orgány obávajú možných stretov medzi konkurenčnými skupinami.