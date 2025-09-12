Slovensko je majstrom Európy vo futbale. UEFA priznala krajine titul z Belehradu

BELEHRAD. Európska futbalová asociácia (UEFA) uznala Slovensku po 33 rokoch od osamostnania sa titul majstrov Európy z roku 1976.
Doteraz patril titul len Česku, no na turnaji malo väčšinové zastúpenie Slovensko. Vo finále hralo až osem Slovákov, asistentom trénera Václava Ježka bol ďalší - Jozef Vengloš.
Belehradské finále proti Západnému Nemecku vstúpilo do dejín. Československo gólmi Jána Švehlíka a Karola Dobiaša viedlo 2:0, no v 28. minúte znížil Dieter Müller.
Niekoľko sekúnd pred záverečným hvizdom vyrovnal Bernd Hölzenbein. Nasledovalo predĺženie, ale v ňom gól nepadol. Prvýkrát sa tak vo finále rozhodovalo v penaltovom rozstrele.
Prvých sedem hráčov uspelo, za Československo postupne prekonali brankára Seppa Maiera Marián Masný, Zdeněk Nehoda, kapitán Anton Ondruš a bombou do stredu brány aj striedajúci Ladislav Jurkemik.
Potom však prestrelil bránku nemecký hráč Uli Hoeness a finálovú drámu v Belehrade ukončil už legendárnym „vršovickým dloubákom“ Antonín Panenka.
Jeho penalta sa stala ozdobou šampionátu a jedným z najpamätnejších momentov v histórii kontinentálnych turnajov. Stala sa technikou zakončenia, ktorú dodnes používajú najväčšie futbalové hviezdy.
Československo na ME vo futbale 1976 - Juhoslávia
Semifinále:
Československo - Holandsko 3:1 pp (1:0, 1:1)
Góly: 19. Ondruš, 114. Nehoda, 118. F. Veselý - 73. Ondruš (vl.)
Diváci: 17.879
Rozhodoval: Thomas (Wales)
/hralo sa 16. júna 1976 na štadióne Maksimir v Záhrebe/
Finále:
Československo - Západné Nemecko 2:2 pp (2:1, 2:2), na penalty 5:3
Góly: 8. Švehlík, 25. Dobiaš - 28. D. Müller, 89. Hölzenbein
Penalty premenili: Masný, Nehoda, Ondruš, Jurkemik a Panenka - Bonhof, Flohe, Bongartz
Nepremenil: Hoeness (Západné Nemecko)
Diváci: 30.790
Rozhodoval: Gonella (Taliansko)
Zostava Československa: Viktor - Pivarník, Ondruš, J. Čapkovič, Gögh - Dobiaš (94. F. Veselý), Panenka, Švehlík (80. Jurkemik), Móder - Masný, Nehoda
/hralo sa 20. júna 1976 na štadióne Crvena Zvezda v Belehrade/
Káder Československa:
Ivo Viktor (Dukla Praha), Alexander Vencel - Ján Pivarník, Jozef Čapkovič, Anton Ondruš, Koloman Gögh (všetci Slovan Bratislava), Karol Dobiáš (Spartak Trnava), Jurkemik (Inter Bratislava), Jaroslav Pollák, Jozef Móder (obaja VSS Košice), Panenka (Bohemians), Masný, Švehlík (obaja Slovan Bratislava), František Veselý (Slavia Praha), Zdeňek Nehoda (Dukla Praha), Dušan Galis (VSS Košice), Přemysl Bičovský (Bohemians), František Štambacher (Dukla Praha), Dušan Herda (Slavia Praha), Pavol Biroš (Slavia Praha)
Tréner: Václav Ježek
Asistent: Jozef Vengloš
All Star tím:
Viktor - Dobiaš, Ondruš, Beckenbauer (NSR), Krol (Holandsko) - Oblak (Juhoslávia), Bonhof (Nemecko), Popivoda (Juhoslávia) - Masný, D. Müller (NSR), Nehoda